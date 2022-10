La Juventus negli ultimi giorni del calciomercato estivo è riuscito a cedere Arthur Melo e Zakaria rispettivamente al Liverpool e al Chelsea. Partenze in prestito con diritto di riscatto, con il brasiliano che potrebbe essere acquistato a titolo definitivo per circa 39 milioni di euro (con il prestiti pagato circa 4 milioni) e lo svizzero per circa 30 milioni di euro (dopo il prestito di circa 7 milioni di euro). Entrambi però non sono riusciti a dare un contributo alle rispettive società in questo inizio di stagione. Il brasiliano inizialmente è stato mandato nella squadra riserve per recuperare la forma ideale fino al recente infortunio che lo porterà a rientrare a febbraio.

Difficile pensare ad un riscatto del cartellino da parte de Liverpool, lo stesso potrebbe verificarsi con Zakaria, che non ha raccolto ancora minutaggio con il Chelsea dopo il suo trasferimento nella società inglese. Per acquistarlo a titolo definitivo dalla Juventus gli inglesi dovrebbero pagare circa 30 milioni di euro. Anche in questo caso sembra difficile che la trattativa di mercato venga confermata dal Chelsea considerando il fatto che il nuovo tecnico del Chelsea non lo considererebbe come un titolare. D'altronde le due uniche partite giocate dal centrocampista in questa stagione sono quelle con la Juventus prima del trasferimento alla società inglese.

Il giocatore Zakaria potrebbe ritornare a Torino a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il Chelsea non dovrebbe riscattare il cartellino di Denis Zakaria. Lo svizzero non ha ancora raccolto minutaggio con la sua nuova società e difficilmente le cose cambieranno da qui alla fine della stagione. L'abbondanza nel settore da parte della società inglese e la fiducia del tecnico Potter nei vari Jorginho, Kanté e Loftus Cheek potrebbe significare poche possibilità di giocare per il centrocampista, che a questo punto a giugno potrebbe ritornare a Torino.

Zakaria si è trasferito in prestito oneroso dalla Juve al Chelsea nel recente calciomercato estivo con diritto di riscatto a circa 30 milioni di euro. Nonostante non stia raccogliendo minutaggio il commissario tecnico della nazionale svizzera Yakin dovrebbe convocarlo per il mondiale in Qatar che si disputerà in novembre e dicembre.

Gli eventuali mancati riscatti dei cartellini da parte del Liverpool e del Chelsea di Arthur Melo e Zakaria significherebbero non guadagnare circa 68 milioni di euro, somma che sarebbe utilizzata per rinforzarsi.

Il mercato della Juventus

La Juventus a gennaio potrebbe rinforzare soprattutto la difesa. Si parla soprattutto dell'arrivo di un centrale di sinistra e e di un terzino. I preferiti sono Evan N'Dicka, Rami Bensebaini, Alejandro Grimaldo e Raphaël Guerreiro, tutti giocatori in scadenza di contratto a giugno e che potrebbero approdare nella società bianconera a prezzo vantaggioso. L'eventuale arrivo di due giocatori in difesa potrebbero agevolare anche delle cessioni importanti.