La Juventus ha iniziato la stagione in maniera deludente. Della gestione Agnelli è probabilmente una delle situazioni più difficile da gestire, a confermarlo anche il presidente nel post match di Maccabi Haifa e Juventus, finito 2 a 0 per gli israeliani. Il massimo dirigente ha confermato la fiducia a Massimiliano Allegri, sottolineando come la Juventus sostenga il lavoro del tecnico e che bisogna cercare di migliorare la stagione tutti insieme. Intanto la Juventus appena ritornerà a Torino farà il ritiro fino al match di sabato. Il derby ci dirà molto del futuro professionale di Allegri, per quanto il presidente lo abbia confermato.

Se dovesse arrivare un'altra prestazione deludente, un eventuale esonero diventerebbe una possibilità concreta. Di certo la sconfitta contro il Maccabi Haifa dimostra come il tecnico non sia riuscito a motivare nella maniera adeguata i giocatori. A parlare della situazione della società bianconera è stato anche Luca Momblano, il giornalista sportivo ha sottolineato che ci sarebbero problemi anche fra la dirigenza della Juventus ed il tecnico. D'altronde l'amministratore delegato Maurizio Arrivabene è arrivato nella dirigenza bianconera due settimane dopo l'ingaggio di Allegri, non è stata quindi una sua decisione quella di affidare la panchina della Juventus al toscano.

La dirigenza della Juventus non avrebbe fiducia in Allegri

'Secondo me non c’è fiducia vera che Allegri svolterà questa stagione, c’è la speranza ma non la convinzione. Fosse per Arrivabene cambierebbe domani il tecnico'. Queste le dichiarazioni di Luca Momblano prima del match Maccabi Haifa e Juventus, finito 2 a 0 per gli israeliani.

Secondo il giornalista sportivo ci sarebbero problemi quindi fra la dirigenza e il tecnico e questo non agevolerebbe le prestazioni della squadra bianconera. Agnelli nel post match di Maccabi Haifa e Juventus ha confermato Allegri sulla panchina bianconera sottolineando come questo è un problema di gruppo e che riguarda tutta la società.

Intanto Allegri ha deciso per il ritiro alla Continassa fino al match di campionato contro il Torino previsto sabato 15 ottobre. Un'eventuale sconfitta però potrebbe significare esonero per Massimiliano Allegri. In tal caso potrebbe arrivare un traghettatore fino a giugno e dalla stagione 2023-2024 un tecnico di esperienza internazionale.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro per il mercato di gennaio. Potrebbero arrivare un centrale di sinistra e di un terzino. Si valutano soprattutto i giocatori in scadenza a giugno in quanto potrebbero arrivare a prezzo vantaggioso. Fra i seguiti ci sarebbero Evan N'Dicka, Rami Bensebaini, Alejandro Grimaldo, tutti giocatori che incrementerebbero il livello qualitativo della rosa. Si valutano anche i centrocampisti, a scadenza di contratto a giugno ci sono giocatori come Tielemans, Kanté, Gundogan e Douglas Luiz.