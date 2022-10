L'inizio di stagione della Juventus è stato davvero deludente. In due mesi la squadra bianconera ha raccolto appena due vittorie fra campionato e Champions League e rischia l'eliminazione dalla massima competizione europea dopo la sconfitta pesante contro il Maccabi Haifa. Nel post match contro gli israeliani il presidente Agnelli non ha nascosto tutto il suo disappunto per la prestazione dei bianconeri parlando di vergogna. Attualmente però non sono previste novità per quanto riguarda la guida tecnica, con Massimiliano Allegri che è stato confermato.

Di certo un'eventuale sconfitta anche contro il Torino potrebbe però agevolare l'esonero del tecnico. Sorprende come gran parte dei giocatori non stia rendendo come ci si aspettava, da quelli più esperti ai più giovani. Uno dei migliori di questo inizio di stagione è stato Dusan Vlahovic, che nonostante le problematiche della squadra ha segnato 5 gol in campionato e 1 in Champions League. La punta però è sembrata insoddisfatta in diversi match anche per il fatto che non venisse adeguatamente sostenuta dalla squadra. Il suo arrivo è stato definito a gennaio 2022, con la Juventus che ha investito circa 75 milioni di euro per acquistarlo dalla Fiorentina. Le ultime notizie di mercato parlano di un interesse concreto del Bayern Monaco per il giocatore, sarebbe considerato l'alternativa ideale e Harry Kane.

Possibile offerta del Bayern Monaco per Vlahovic

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Dusan Vlahovic potrebbe lasciare la Juventus a fine stagione. La punta sarebbe seguita da diverse società, si è parlato nelle ultime settimane di una possibile offerta del Paris Saint Germain o del Chelsea, a queste si sarebbe aggiunto anche il Bayern Monaco, che a giugno potrebbe acquistare una punta.

Piace molto Harry Kane, che però ha una valutazione di mercato importante. Per questo la società tedesca starebbe valutando il giocatore della Juventus, che potrebbe lasciare Torino per circa 100 milioni di euro. La società bianconera lo ha acquistato dalla Fiorentina nel recente mercato di gennaio per circa 75 milioni di euro.

In questi 9 mesi di Juventus non è stato supportato nella maniera ideale dalla squadra, anche per il modo di giocare della Juventus.

Il mercato della Juventus

La Juventus difficilmente lascerà partire Dusan Vlahovic a giugno, anche se la stagione dovesse essere deludente come quella scorsa. Molto dipenderà anche da un eventuale cambio di tecnico da parte della società bianconera, se non nell'immediato, a giugno. Fra i nomi seguiti dalla Juventus per un'eventuale sostituzione di Massimiliano Allegri ci sarebbero Zidane, Tuchel, Conte e Gasperini. I primi due sono attualmente senza panchina, il pugliese invece è in scadenza di contratto con il Tottenham a giugno. Diversa invece la situazione del tecnico piemontese che ha un contratto con l'Atalanta per diverse stagioni.