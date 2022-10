Durante la pausa per il mondiale la Juventus dovrebbe essere particolarmente attiva sul mercato, non solo nel decidere il futuro professionale dei giocatori in scadenza di contratto a giugno, ma anche per gli eventuali investimenti da fare a gennaio e a giugno. A proposito del giocatori che hanno un contratto in scadenza a fine stagione, Alex Sandro e Cuadrado difficilmente prolungheranno la propria intesa contrattuale con la società bianconera sia per motivi di età che economici: il brasiliano guadagna circa 6 milioni di euro a stagione, il colombiano circa 5 milioni di euro.

Da valutare sarebbe invece la posizione di Angel Di Maria e di Adrien Rabiot. Il francese si sta dimostrando uno dei giocatori più importanti della squadra bianconera ed è spesso titolare. Il suo ingaggio da 7 milioni netti a stagione non agevola però una sua conferma. Secondo le ultime notizie di mercato ci sarebbe un interesse del Paris Saint Germain sul giocatore, che vorrebbe ingaggiarlo per la stagione 2023-2024, alla scadenza del contratto con la società bianconera.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il centrocampista Adrien Rabiot potrebbe lasciare la Juventus a parametro zero a fine giugno. Il prolungamento di contratto del transalpino coi bianconeri non è scontato, anche perché guadagna circa 7 milioni di euro netti a stagione.

La società torinese non vorrebbe garantirgli lo stesso stipendio attuale. Per questo si parla di una possibile partenza a parametro zero del giocatore, che piace al Paris Saint Germain. La società francese potrebbe ingaggiarlo per la stagione 2023-2024 garantendogli anche qualcosa in più rispetto all'ingaggio che attualmente guadagna nella società bianconera.

In questa stagione Rabiot sta dimostrando tutta la propria importanza sul piano tecnico: Allegri lo ha schierato titolare in gran parte dei match e di certo con il recupero di Pogba e insieme a Paredes potrebbe formare uno dei migliori reparti di centrocampo del campionato di Serie A.

Il mercato dei parametri zero della Juve

La Juventus potrebbe quindi lasciar partire diversi giocatori a parametro zero a giugno, ma anche ingaggiarne altri.

Già nel recente Calciomercato estivo ha attinto dagli svincolati ingaggiando Pogba e Di Maria.

Nel 2023 potrebbero arrivare un centrale e un terzino: piacciono in particolare i vari Evan N'Dicka, Rami Bensebaini e Alejandro Grimaldo.