La Juventus inizia a muoversi sul fronte mercato estivo. La dirigenza bianconera sta osservando diversi profili per puntellare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri, così da ritornare ai vertici del calcio italiano ed europeo.

Juve, interesse per Jorginho

Il centrocampo potrebbe esser rivoluzionato in estate con diverse cessioni illustri come quella di Weston Mckennie. Attenzione anche al futuro di Leandro Paredes che potrebbe non esser riscattato dal Paris Saint Germain. In caso di addio da parte dell'argentino, la Juventus dovrebbe ritornare sul mercato per regalare ad Allegri un nuovo play davanti alla difesa così da dare qualità ed esperienza alla mediana.

Stando alle ultime notizie di mercato, uno degli obiettivi di mercato della Vecchia Signora è Jorginho che potrebbe lasciare il Chelsea al termine della stagione. Il centrocampista italiano avrebbe rifiutato un'offerta importante per il rinnovo contrattuale ed in estate potrebbe lasciare Londra a parametro zero. In caso di mancato accordo con i Blues, l'ex Napoli e Verona diventerebbe una grande opportunità per la Vecchia Signora. I bianconeri non sono però gli unici interessati al centrocampista. Infatti, anche il Barcellona starebbe valutando il profilo di Jorginho, in vista del possibile addio al termine della stagione del totem Sergio Busquets.

Oltre Jorginho, la Juve continua a tenere sotto osservazione altri profili internazionali come Gundogan del Manchester City e Tielemans del Leicester, entrambi in scadenza di contratto con i rispettivi club.

Juve, possibile offerta per Kalemba e Parisi

Rimanendo in ottica centrocampo, la Juventus sta valutando anche dei profili giovani da far crescere come fatto con i vari Miretti e Fagioli.

Si leggerebbe in quest'ottica l'interesse per Marcel Lucasz Kalemba, talentuoso centrocampista in forza al Mainz. Grazie alle ottime prestazioni con il club tedesco, il classe 2005 è finito nel mirino di alcuni top club europei come la Juventus.

Le caratteristiche proporrebbero un calciatore molto forte fisicamente e tecnico, simile a Barella.

La Vecchia Signora potrebbe approfittare del mancato rinnovo contrattuale ed in caso di cessione in estate potrebbe provare a strappare il si del calciatore.

Oltre ad un profilo giovane per il centrocampo, i bianconeri lavorano anche sul fronte difesa ed in particolare terzino sinistro vista la partenza di Alex Sandro al termine della stagione.

Uno dei profili seguiti è quello di Fabiano Parisi, terzino dell'Empoli che sarà il prossimo avversario dei bianconeri in campionato.

Oltre Parisi, la Vecchia Signora continua a tenere sotto osservazione anche Alfonso Pedraza, esterno del Villareal che sarebbe nel mirino anche dell'Inter.