Una Juventus senza Allegri non sembra ancora possibile. Il tecnico gode della fiducia della dirigenza e ha un peso rilevante all'interno della società. A dimostrare l'importanza del tecnico nella società bianconera sarebbero anche le cessioni che avrebbe agevolato proprio Allegri. Secondo La Repubblica Allegri sarebbe stato decisivo nell'estate 2021 nella cessione di Cristiano Ronaldo negli ultimi giorni del Calciomercato estivo, con il portoghese che si è trasferito al Manchester United. Non solo, avrebbe dato il benestare anche per le partenze di Dybala, Arthur Melo, Zakaria e de Ligt.

Il tecnico Allegri avrebbe agevolato le partenze di Cristiano Ronaldo e Dybala

Secondo il quotidiano romano Allegri avrebbe dato il benestare alle partenze di Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala, Denis Zakaria, Arthur Melo e Matthijs de Ligt. Il portoghese ha lasciato Torino nell'estate 2021 per approdare al Manchester United, l'argentino invece è andato in scadenza di contratto a giugno. Il toscano in intesa con la società bianconera avrebbe agevolato il mancato prolungamento di contratto di Dybala, che poi è stato ingaggiato dalla Roma. Per quanto riguarda invece Zakaria e Arthur Melo, sono stati ceduti in prestito con diritto di riscatto rispettivamente al Liverpool e al Chelsea. Il brasiliano fino a qualche giorno fa si allenava con la squadra riserve per recuperare la forma ideale ma di recente si è infortunato.

Dovrebbe recuperare in circa 4 mesi.

Allegri avrebbe dato il benestare anche alla cessione di de Ligt

Per quanto riguarda invece Zakaria è una riserva nel Chelsea. Interessante anche la cessione di de Ligt, che dopo la cessione al Bayern Monaco ha sottolineato che il gioco di Massimiliano Allegri non lo ha valorizzato in quanto lui è sempre stato abituato a giocare in una difesa alta, cosa che attualmente sta facendo nella società tedesca.

Il cammino della Juventus

La Juventus è una delle delusioni principali di questo inizio di stagione. Il campionato ci dice che i bianconeri attualmente sono ottavi in classifica a -10 dal Napoli primo, in Champions League rischia l'eliminazione anticipata considerando che è a -5 dal Paris Saint Germain e dal Benfica attualmente primi, a due match dalla fine del girone.

Una situazione difficile che ha portato il presidente Agnelli ad utilizzare parole pesanti nel post match contro il Maccabi Haifa perso 2 a 0 dalla Juve. Il dirigente della società bianconera ha confermato il tecnico Massimiliano Allegri, segnale evidente della fiducia nei confronti del toscano, voluto proprio da Agnelli nel 2021. Come raccontano gran parte dei giornali sportivi dopo la stagione di Pirlo che ha deluso società e tifosi il presidente avrebbe incontrato Allegri per trovare un'intesa su un nuovo progetto sportivo. Come è noto poi Allegri ha sottoscritto un contratto fino a giugno 2025 a circa 7 milioni di euro a stagione più 2 milioni di euro di bonus.