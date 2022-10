Inter e Juventus studiano le trattative che potrebbero caratterizzare il mercato della prossima stagione. La società presieduta dagli Zhang potrebbe perdere Denzel Dumfries che interesserebbe a squadre come Manchester United e Chelsea. Il sostituto potrebbe arrivare dalla Juventus e sarebbe Juan Cuadrado perché non dovrebbe rinnovare il contratto in scadenza con i bianconeri. Il club torinese, inoltre, vorrebbe potenziare il centrocampo e starebbe pensando ad un colpo di alto livello per un nuovo progetto. Il nome più quotato sarebbe quello di Frenkie De Jong del Barcellona.

L'olandese non sarebbe più un titolare inamovibile nello scacchiere tattico di Xavi che starebbe infatti pensando a Nicolò Barella per il futuro.

Idea Cuadrado per la corsia destra dell'Inter

L'Inter potrebbe pensare di cedere Denzel Dumfries se dovesse arrivare un'offerta allettante. La valutazione dell'olandese sarebbe di circa 50 milioni di euro. Cifra che permetterebbe una netta plusvalenza dopo averlo prelevato dal Psv Eindhoven per circa 15 milioni di euro. Il Manchester United ed il Chelsea sarebbero da tempo interessate al calciatore che potrebbe essere sostituto a Milano da Juan Cuadrado. Il colombiano non dovrebbe rinnovare il contratto in scadenza nel 2023 con la Juventus e, visti i buoni rapporti tra Alessandro Lucci (agente del ragazzo) e la dirigenza milanese, potrebbe essere impostata una trattativa già a gennaio che poi si concretizzerebbe a fine stagione.

Kessie potrebbe essere offerto all'Inter

Il Barcellona avrebbe puntato i fari su Nicolò Barella. Il calciatore dell'Inter piacerebbe molto a Xavi che lo inserirebbe molto volentieri nel suo 4-3-3. Il club catalano potrebbe offrire il cartellino di Kessie all'Inter che non sta trovando dopo essere stato ingaggiato a parametro zero nella scorsa estate.

La valutazione del centrocampista ivoriano sarebbe di circa 35 milioni di euro, cifra che non coprirebbe il prezzo di Barella. L'ex Cagliari avrebbe una valutazione di circa 60 milioni di euro ma la società nerazzurra non dovrebbe comunque aprire ad una possibile cessione perché lo ritiene fondamentale per il progetto del futuro.

Piacerebbe De Jong per la Juve del futuro

La Juventus vorrebbe potenziare e ringiovanire il centrocampo della prossima stagione. La nuova idea sarebbe quella di portare Frenkie de Jong alla Continassa. L'olandese non sarebbe più titolare nel Barcellona e potrebbe essere sacrificato anche per far cassa. Il club bianconero potrebbe tentare l'affondo al termine della stagione mettendo sul piatto circa 70 milioni di euro. La cifra sarebbe molto onerosa ma i dirigenti degli Agnelli potrebbero far cassa cedendo calciatori non più centrali per la proprietà come Arthur e Adrien Rabiot.