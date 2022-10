La Juventus, nella prima parte di stagione, ha avuto alcune difficoltà a causa dei tanti infortuni. I bianconeri faticavano a fare gioco e Massimiliano Allegri non poteva schierare la sua formazione tipo. Delle tante assenze ne risentivano in particolare gli attaccanti che erano lasciati soli in area. Dusan Vlahovic ha particolarmente sofferto nelle prime partite stagionali perché riceveva pochi palloni. Adesso le cose vanno meglio e DV9 ha ritrovato la via del gol. Proprio del momento che sta vivendo Dusan Vlahovic ha parlato Massimiliano Allegri ai microfoni di Dazn: "È molto più sereno e tranquillo, è un segnale di crescita".

Milik aiuta Vlahovic

La presenza in attacco di Arek Milik è di aiuto a Dusan Vlahovic poiché il polacco fa quel lavoro di raccordo che permette a DV9 di stare meno con le spalle alla porta. La coppia formata dal numero 14 juventino e dal bomber serbo sta facendo molto bene e i due si aiutano a vicenda. Proprio di questo ne ha parlato anche lo stesso Massimiliano Allegri: "Giocare con Milik può aiutarlo - ha detto il tecnico della Juventus in un'intervista ai microfoni di Dazn - ma diciamo che contro il Maccabi Haifa ha giocato la miglior partita da quando è arrivato alla Juventus". Dunque, il tecnico livornese vede una crescita in Dusan Vlahovic che deve ancora migliorare vista la sua giovane età.

Ma se la Juventus farà bene dal punto di vista del gioco ne potrà giovare anche il bomber serbo. Inoltre, i bianconeri devono fare a meno di Angel Di Maria che è squalificato e la sua presenza, come si è visto in Champions League, fa bene alla squadra. El Fideo è in grado di fornire degli assist molto invitanti ai compagni e uno di questi assist contro il Maccabi Haifa ha consentito proprio a Vlahovic di segnare.

Elogi per Rabiot

Uno dei giocatori più importanti per la Juventus di Massimiliano Allegri è sicuramente Adrien Rabiot. Il francese riesce a dare equilibrio alla mediana e il suo apporto alla squadra è fondamentale. Proprio di Adrien Rabiot ha parlato anche il tecnico della Juventus: "Rabiot nello spogliatoio è silenzioso". Il centrocampista francese non alza la voce nello spogliatoio ma Massimiliano Allegri ha sottolineato che in campo è un ragazzo che dà la massima disponibilità ai compagni di squadra: "Ma a livello caratteriale in campo si mette sempre a disposizione dei compagni e si fa sentire".

Questa caratteristica di Rabiot è molto apprezzata dal tecnico livornese: "Questo è il pregio migliore che ha", ha sottolineato Allegri. Infine, l'allenatore della Juventus ha voluto rendere omaggio a Gonzalo Higuain che ha annunciato il suo addio al calcio: "Lo paragono ai migliori che ho avuto la fortuna di allenare”.