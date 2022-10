L'Inter lavora per assestare i bilancio e potrebbe decidere di cedere Joaquin Correa già nel mercato invernale. Sulle sue tracce ci sarebbe il Siviglia. Nel frattempo, contro il Sassuolo, è stato confermato Andrè Onana tra i pali. Potrebbe dunque significare la conferma definitiva per l'ex Ajax che sembrerebbe aver scavalcato Samir Handanovic nelle gerarchie dopo le ottime prestazioni evidenziate in Champions League. Potrebbe dunque cambiare il futuro dello sloveno che ha il contratto in scadenza nel 2023 e che potrebbe pensare di non prolungare la sua permanenza ad Appiano se il portiere del Cameron dovesse continuare a convincere lo staff tecnico nerazzurro.

Per quanto riguarda il mercato, il Chelsea potrebbe mettere nel mirino Alessandro Bastoni per l'estate. Il calciatore piacerebbe ai Blues che vorrebbero portare in Premier League anche Rafael Leao del Milan spendendo per entrambi circa 150 milioni di euro.

Il Siviglia avrebbe messo nel mirino Joaquin Correa

Secondo gli ultimi aggiornamenti, il Siviglia potrebbe mettere nel mirino le prestazioni di Joaquin Correa. L'argentino sarebbe molto stimato dal neo tecnico del club che milita in Spagna, Jorge Sampaoli, ingaggiato dopo l'esonero di Lopetegui. Il tecnico argentino avrebbe seguito l'ex attaccante della Lazio anche quando era sulla panchina del Marsiglia, ma la richiesta dei club nerazzurro sarebbe stata troppo onerosa per i francesi.

La valutazione di Correa sarebbe di circa 25 milioni di euro, ma l'Inter potrebbe accettare anche un prestito con diritto di riscatto. Il giocatore non avrebbe convinto lo staff di Simone Inzaghi che lo ha voluto fortemente e, successivamente, confermato nella nuova rosa rinunciando all'acquisto di Paulo Dybala. L'ennesimo infortunio del classe 1995, avvenuto contro il Barcellona, potrebbe indurre la squadra milanese a valutare delle offerte già a partire dal mese di gennaio.

Emergenza in attacco, Lukaku non pronto

L'Inter è in emergenza nel reparto offensivo ed anche contro il Sassuolo, [VIDEO] partita in programma per oggi 8 ottobre, dovrebbe essere confermata la coppia composta da Edin Dzeko e Lautaro Martinez. Quest'ultimo costretto agli straordinari nonostante un affaticamento muscolare accusato nella sfida persa contro la Roma nella precedente settimana.

Inzaghi non può ancora contare su Romelu Lukaku che non ha ancora recuperato dall'infortunio ai flessori. Il belga potrebbe essere disponibile per il prossimo impegno in programma contro la Salernitana di Davide Nicola. L'ex Manchester United non dovrebbe giocare neanche in Champions League, anche se la squadra nerazzurra spera di poter contare almeno per la convocazione per averlo in panchina contro i catalani allenati da Xavi.