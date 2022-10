La Juventus ha ottenuto una vittoria importante contro l'Empoli confermandosi dopo l'1 a 0 contro il Torino. Serviranno, però, altre vittorie da qui a novembre, in campionato, per avvicinarsi ai primi posti in classifica. I match contro il Lecce, l'Inter, il Verona e la Lazio ci diranno molto delle ambizioni della squadra bianconera in campionato, così come quelli contro il Benfica e il Paris Saint Germain in Champions League. L'eventuale qualificazione agli ottavi di finale passa da due vittorie ma anche da un Maccabi Haifa in grado di fermare i francesi o eventualmente i portoghesi.

Intanto, però, arrivano conferme importanti dal settore avanzato considerando i miglioramenti di Moise Kean, che ha segnato il gol del 1 a 0 contro l'Empoli. Vlahovic e Milik rappresentano, invece, una certezza da inizio stagione, nonostante questo nelle ultime settimane si è parlato anche di un possibile arrivo di una punta già a gennaio nella Juventus. Di recente il cantante Bugo, sul suo profilo Twitter, ha lanciato una provocazione alla società bianconera invitando indirettamente a considerare il ritorno di Cristiano Ronaldo a Torino. Il portoghese è una riserva nel Manchester United ed è stato escluso dalle convocazioni per il match contro il Chelsea per la decisione di andare negli spogliatoi nel match contro il Totttenham prima della fine della partita.

Bugo ha parlato di Cristiano Ronaldo

'E se Cristiano Ronaldo ritornasse alla Juventus?'. Questo il post pubblicato su Twitter da Bugo in riferimento alla situazione non ideale che sta vivendo il portoghese al Manchester United. Il giocatore è considerato una riserva nel Manchester United, l'esclusione dai convocati contro il Chelsea arriva dopo che Cristiano Ronaldo ha lasciato in anticipo la panchina per andare negli spogliatoi nel match contro il Tottenham, finito 2 a 0 per il Manchester United.

Attualmente però si tratta solo di una provocazione considerando che la Juventus difficilmente acquisterebbe il portoghese per motivi di età ma anche perché attualmente il settore avanzato è completo. Segnali importanti sono arrivati da Moise Kean, che se dovesse confermarsi anche dopo l'Empoli, potrebbe dare un importante contributo dia qui a giugno.

Difficile poi che la Juventus decida di investire su un giocatore di 37 anni che ha un ingaggio molto importante.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe rinforzare difesa e centrocampo a gennaio. Si valuta l'acquisto di un centrale di sinistra, di un terzino ed un giocatore che possa garantire qualità ed inserimenti. A tal riguardo si valutano Evan N'Dicka. Rami Bensebaini e Alejandro Grimaldo. Il terzino arriverebbe anche in previsione della possibile partenza di Alex Sandro a giugno.