La Juventus è attesa da settimane importanti per il calcio giocato. La pausa mondiale invece potrebbe essere utilizzata anche per programmare il mercato, di gennaio e di giugno. A tal riguardo fra le esigenze della società bianconera ci sarebbero quelle di rinforzare la difesa, considerando che servirebbe un centrale di sinistra oltre che un terzino. D'altronde Alex Sandro è in scadenza di contratto a giugno e potrebbe non prolungare la sua intesa contrattuale con la società bianconera. A proposito di giocatori in scadenza, ce ne sono due importanti che hanno il contratto fino a giugno 2024.

A tal riguardo Danilo potrebbe prolungare la sua intesa contrattuale per almeno un'altra stagione perché considerato uno dei riferimento della squadra bianconera. Diversa è la situazione di Szczesny, con la Juventus che potrebbe valutare una sua cessione considerando anche la cresciuta di Mattia Perin. Il portiere titolare della squadra bianconera piacerebbe al Newcastle, che potrebbe fare un'offerta da circa 18 milioni di euro per il suo cartellino.

La società inglese potrebbe offrirgli un ingaggio da 7 milioni di euro netti a stagione. Il sostituto di Szczesny potrebbe essere Giorgi Mamardashvili, nazionale georgiano attualmente giocatore del Valencia. Il suo contratto va in scadenza a giugno 2027 ed ha un prezzo di mercato di circa 20 milioni di euro.

La Juventus starebbe lavorando all'acquisto di Mamardashvili

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando l'acquisto del portiere del Valencia Giorgi Mamardashvili in caso di partenza di Szczesny. Il nazionale georgiana ha un contratto fino a giugno 2027 con la società spagnola, è un classe 2000 e si tratterebbe di un giocatore per il presente e per il futuro.

Potrebbe crescere a fianco di Mattia Perin, che ha dimostrato di poter fare il titolare nella Juventus in questo inizio di stagione quando ha sostituito Szczesny. Il portiere georgiano è titolare nel Valencia, ha disputato fino ad adesso in nazionale 5 match giocando il suo primo a settembre 2021. Cresciuto nel Dinamo Academy, è approdato nel 2018 alla Dinamo Tbilisi.

Il Valencia lo ha acquistato nel 2021 e nell'ultime due stagioni è cresciuto molto diventando un titolare della squadra spagnola.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per il mercato di giugno. Abbiamo parlato dei possibili arrivi a gennaio come N'Dicka, Bensebaini e Grimald, nel Calciomercato estivo invece potrebbe ingaggiare altri giocatori a parametri zero. Ci sono diversi centrocampisti che piacciono e che potrebbero arrivare senza pagare il cartellino. A tal riguardo si valutano Youri Tielemans, N'Golo Kanté e Ilkay Gundogan.