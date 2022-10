La Juventus è al lavoro per definire il mercato da portare avanti a gennaio. Sarà importante chiudere la prima parte della stagione cercando di migliorare la classifica in Serie A e quella nel girone di Champions League, considerando i due match contro il Benfica e contro il Paris Saint Germain. Intanto però la società bianconera è al lavoro per rinforzarsi nel mercato di gennaio, si valutano dei giocatori soprattutto in difesa considerando che la Juventus potrebbe giocare diversi match contro il 3-5-2. Anche contro l'Empoli Allegri si affidato a questa idea di gioco, con Rugani a fianco di Bonucci e Danilo.

Potrebbe arrivare un centrale di sinistra come Evan N'Dicka oltre che un terzino sinistro. Piacciono Rami Bensebaini e Alejandro Grimaldo, entrambi in scadenza di contratto a giugno. Si valutano però anche dei possibili arrivi a centrocampo, soprattutto se si dovessero concretizzare le cessioni. A tal riguardo a gennaio potrebbe far ritorno a Torino Denis Zakaria, trasferitosi in prestito con diritto di riscatto a circa 38 milioni di euro al Chelsea nel recente Calciomercato estivo. L'esonero di Tuchel, sostituito da Potter, non lo ha agevolato a tal punto che il centrocampista non ha raccolto minutaggio in questo inizio di stagione. Da qui la possibilità di un suo ritorno a Torino ma non per rimanerci.

Secondo le ultime notizie di mercato la Juventus potrebbe offrire il suo cartellino per l'acquisto di Rodrigo De Paul, che sarebbe pronto a lasciare l'Atletico Madrid nel mercato di gennaio.

Zakaria potrebbe approdare all'Atletico Madrid, De Paul alla Juve

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Rodrigo De Paul potrebbe lasciare l'Atletico Madrid già a gennaio per approdare alla Juventus.

Potrebbe esserci uno scambio di mercato con l'argentino che arriverebbe a Torino e il centrocampista Denis Zakaria nella società spagnola. Uno scambio di mercato che potrebbe definirsi alla pari considerando la valutazione di mercato simile fra i due giocatori. Lo svizzero potrebbe far ritorno dal Chelsea già a gennaio considerando che Potter non lo considera un titolare.

Potrebbe decidere di accettare l'offerta dell'Atletico Madrid, con Simeone che lo gradirebbe per la sua fisicità ma anche per la sua bravura nel recupero dei palloni a centrocampo.

Il mercato della Juve

La Juventus come dicevamo potrebbe cercare di rinforzare anche la difesa a gennaio. Per quanto riguarda invece il calciomercato estivo la società bianconera potrebbe attingere al mercato dei parametri zero. Ci sono diversi giocatori che piacciono e che vanno in scadenza a giugno. Su tutti troviamo Youri Tielemans del Leicester, N'Golo Kanté del Chelsea e Ilkay Gundogan del Manchester City. Piaceva anche Douglas Luiz, che però ha recentemente prolungato il suo contratto con l'Aston Villa.