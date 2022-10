La vittoria ottenuta dalla Juventus nel derby contro il Torino non ha interrotto le riflessioni che la dirigenza bianconera sta facendo su giocatori e staff tecnico. Se Massimiliano Allegri al momento non pare in discussione, qualcosa potrebbe cambiare all'interno della rosa nel mese di gennaio, alla riapertura del Calciomercato.

La Juventus starebbe valutando di puntellare la difesa con l'inserimento di nuovi giocatori. Per fare cassa, la dirigenza bianconera potrebbe decidere di sacrificare uno tra Daniele Rugani e Federico Gatti. I due difensori bianconeri non hanno pienamente convito la società, e nemmeno Allegri, che nella difesa a 3, schiera molto spesso Luiz Danilo al fianco di Leonardo Bonucci e Gleison Bremer.

Angel Di Maria e Paul Pogba sono stati i due top player che la Juventus è riuscita a portare a Torino durante l'ultima sessione di calciomercato estivo. Entrambi stanno recuperando dagli infortuni, con l'argentino che potrebbe rientrare a fine mese. Secondo alcuni rumor riportati da media nazionali, Di Maria potrebbe lasciare la Juventus già nel mercato di gennaio o comunque decidere di farlo alla fine del mondiale.

Di Maria potrebbe tornare in Argentina

I dubbi di un addio anticipato alla Juventus, così come riportano da alcuni media nazionali, nascono dal fatto che Di Maria potrebbe sentire una mancanza di stimoli tale da compromettere la volontà di mettersi nuovamente in discussione in Europa.

Per questo il mondiale potrebbe essere lo spartiacque per il proseguo del rapporto tra la Juventus e il giocatore.

Il contributo dato fino a questo momento da Di Maria alla causa della Juventus non è stato quello che società e tifosi si aspettavano. Complice alcuni infortuni, l'argentino ha alternato cose buone a lunghi periodi di pausa.

Di Maria ha un contratto che lo lega alla Juventus fino al termine della stagione, con opzione di rinnovo per un altro anno ma non è un mistero che il Fideo voglia concludere la sua carriera in patria, al Rosario Central, squadra che lo ha lanciato nel mondo del calcio.

Il futuro di Gatti e Rugani

Pare che la Juventus sia sulle tracce di Evan N'Dicka.

Il difensore francese sembra rifiuti tutte le proposte di rinnovo del contratto fatte dall''Eintracht Francoforte, suo attuale club. N'Dicka potrebbe svincolarsi a parametro zero a fine stagione o diventare un'occasione a basso costo nel mercato di gennaio.

Nel momento in cui Allegri decidesse di continuare a schierare Danilo come difensore centrale, la Juventus dovrebbe definire il futuro di Gatti e Rugani. Il primo è approdato a Torino quest'estete con la speranza di giocarsi un posto tra i titolari, ma la pessima gara disputata dal difensore contro il Monza potrebbe avergli tagliato le gambe. Per lui potrebbero aprirsi le porte ad un possibile prestito. Rugani non ha mai convinto pienamente la Juventus delle proprie capacità.

Inoltre, il difensore è stato accostato a molti club durante tutta l'estate, senza tuttavia trovare nessun accordo.

Il possibile mercato della Juventus

Oltre a N'Dicka, la Juventus starebbe seguendo anche il difensore Benoît Badiashile. Il giocatore francese del Monaco ha ben impressionato gli osservatori della Juventus. Su di lui sembra ci sia anche l'interesse del Manchester United e il costo del suo cartellino si aggira attorno ai 40 milioni di euro.