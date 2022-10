Uno dei giocatori dell'Inter che in questa prima parte della stagione non ha avuto un rendimento secondo le aspettative è stato sicuramente Joaquin Correa. Dopo un'annata molto sfortunata caratterizzata da tanti infortuni, ci si aspettava che il "Tucu" potesse fare maggiormente la differenza, cosa che non è riuscita a fare fino ad ora e proprio per questo non è da escludere una cessione nella prossima sessione di Calciomercato, a gennaio. Sull'argentino avrebbe messo gli occhi il Newcastle, che sta facendo investimenti importanti per lottare ai vertici della Premier League e non solo.

La Lazio potrebbe intervenire sul mercato in vista di gennaio alla ricerca di un attaccante che possa far rifiatare Ciro Immobile. In rosa, infatti, sembra mancare un centravanti che possa dargli il cambio, dato che Cancellieri non parrebbe pronto e per questo motivo Maurizio Sarri avrebbe fatto il nome di Moise Kean, che alla Juventus non è riuscito ad affermarsi nella seconda avventura in bianconero.

Correa potrebbe lasciare l'Inter

L'Inter potrebbe muoversi sul mercato sia per quanto riguarda le operazioni in entrata, sia per quanto riguarda quelle in uscita, vista l'esigenza di raggiungere un attivo da 60 milioni di euro entro giugno, dato che ci si è avvicinati arrivando a quasi 40 milioni la scorsa estate.

Uno dei giocatori che potrebbe lasciare Milano è Joaquin Correa, che non ha convinto a pieno neanche in questa prima parte della stagione, dopo che l'anno scorso era stato spesso ai box per problemi fisici. Nonostante l'assenza di Romelu Lukaku, il Tucu non è riuscito a fare la differenza, venendo anche beccato dal pubblico.

Su di lui avrebbe messo gli occhi il Newcastle, che sta costruendo una rosa importante per lottare ai vertici della Premier League, anche grazie ad una proprietà forte come Pif. I Magpies non badano a spese e proprio per questo motivo sarebbero anche pronti ad assecondare le richieste della società nerazzurra, che per il suo cartellino vorrebbe una cifra tra i 25 e i 30 milioni di euro, anche per non realizzare una minusvalenza.

Lazio su Kean

La Lazio potrebbe intervenire sul mercato per rinforzare l'attacco nella prossima sessione di calciomercato, alla ricerca di un elemento che possa alternarsi con Ciro Immobile. Il nome fatto da Maurizio Sarri sarebbe quello di Moise Kean, che anche quest'anno alla Juventus non ha convinto, entrando spesso dalla panchina senza timbrare mai il cartellino.

Il centravanti sarà riscattato entro giugno dall'Everton per quasi 40 milioni di euro e per questo non sarà semplice trovare un'intesa, dato che i bianconeri non vorrebbero realizzare una minusvalenza. Il club di Agnelli è pronto, però, a venire incontro alla Lazio, cedendolo magari con la formula del prestito, con probabilmente un'opzione su Milinkovic-Savic per avere un vantaggio sulla concorrenza qualora Lotito decidesse di cederlo.