In queste ore la Juventus ha saputo di dover fare a meno di Gleison Bremer per alcune settimane. Il difensore, nella mattinata di questo lunedì 17 ottobre, è presentato al JMedical per sottoporsi ad accertamenti strumentali. Dopo circa mezz'ora il difensore della Juventus ha lasciato il centro medico, dopodiché è arrivato il comunicato del club. I bianconeri hanno spiegato che Gleison Bremer ha riportato una lesione di basso grado al bicipite femorale della coscia sinistra. Adesso il brasiliano dovrà stare fermo per circa 20 giorni.

L'obiettivo della Juventus è quello di riavere il giocatore a disposizione per la gara del 6 novembre contro l'Inter.

Le gare che dovrà saltare Bremer

La Juventus nelle prossime settimane quindi non avrà a Gleison Bremer. Il difensore brasiliano salterà alcuni match di campionato e di Champions League. Massimiliano Allegri non lo avrà a disposizione a cominciare dalla partita di venerdì 21 ottobre contro l'Empoli. Poi salterà i match contro Benfica, Lecce e forse Paris Saint-Germain. Il numero 3 juventino dovrebbe tornare per la gara contro l'Inter che sarà in programma il prossimo 6 novembre all'Allianz Stadium.

Nel frattempo la Juventus punterà su Leonardo Bonucci, Danilo e Alex Sandro, che saranno chiamati a fare gli straordinari.

Pogba e Chiesa verso il rientro

La Juventus, nelle prossime settimane, non avrà quindi a disposizione Gleison Bremer ma potrà probabilmente ritrovare Federico Chiesa e Paul Pogba.

Il primo già questa settimana giocherà un test amichevole per riassaporare il campo. Stando a quanto afferma la Gazzetta dello Sport, le opzioni al vaglio della Juventus per Federico Chiesa sarebbero due: la prima prevede un'amichevole in famiglia con la presenza di alcuni giocatori dell'under 19, mentre la seconda opzione sarebbe quella di aggregare il numero 7 juventino alla squadra di Paolo Montero per il match del 21 ottobre.

Qualora Max Allegri scegliesse di fare un'amichevole in famiglia nella giornata di domani 18 ottobre, a quel punto il numero 7 juventino potrebbe essere convocato per la gara contro l'Empoli del 21 ottobre.

Per quanto riguarda Paul Pogba, invece, il suo percorso di riabilitazione è entrato nella "fase tre", ovvero quelle del ritorno in gruppo. L'obiettivo del numero 10 transalpino sarebbe quello di tornare tra i convocati per la gara di Champions League contro il Benfica.