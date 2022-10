La Juventus è attesa da settimane importanti da qui a novembre. Il tecnico Allegri a breve potrebbe recuperare due giocatori molto importanti che sono mancati alla squadra bianconera. Parliamo di Federico Chiesa e Paul Pogba, per il primo il rientro potrebbe esserci già contro l'Empoli, magari entrando nel secondo tempo del match. Per quanto riguarda invece il francese potrebbe essere disponibile per il match contro il Paris Saint Germain o eventualmente per quello contro l'inter previsti ad inizio novembre. Più o meno quando dovrebbe rientrare Angel Di Maria, infortunatosi nel match di Champions League contro il Maccabi Haifa.

L'argentino poi sarà impegnato fra novembre e dicembre nel mondiale in Qatar, una competizione in cui l'Argentina è una delle possibili vincitrici. Di certo l'inizio di stagione di Di Maria con la Juventus non è stato ideale, condizionato da diversi infortuni muscolari. In due match è riuscito a dare un contributo importante, quello nella prima giornata di campionato contro il Sassuolo e quello contro il Maccabi Haifa all'Allianz Stadium di Torino. Le ultime notizie di mercato confermano come l'argentino dopo il mondiale possa lasciare la società bianconera. Molto dipenderà dalle motivazioni che avrà il giocatore, che potrebbe eventualmente anticipare il suo ritorno in Argentina. Come è noto il giocatore vorrebbe chiudere la sua carriera professionale da giocatore nel campionato dove è cresciuto prima dell'approdo in Europa, al Benfica.

Il giocatore Di Maria potrebbe lasciare la Juventus a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il giocatore Angel Di Maria potrebbe lasciare la Juventus insieme a Gatti in anticipo rispetto al contratto in scadenza a giugno. Molto dipenderà dalle sue motivazione ma il giocatore potrebbe decidere di ritornare nel campionato argentino già a gennaio per chiudere la sua carriera professionale da giocatore.

Fino a qualche settimana fa si era parlato anche della possibilità di una conferma di Di Maria alla Juventus nella stagione 2023-2024 ma gli infortuni muscolari e le prestazioni non ideale della squadra bianconera potrebbero agevolare una partenza anticipata. In questo inizio di stagione è stato condizionato da diversi infortuni muscolari, il suo rientro dovrebbe esserci per inizio novembre, potrebbe giocare contro il Paris Saint Germain o eventualmente contro l'Inter.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe lasciar partire diversi giocatori a parametro zero a giugno. Abbiamo parlato di Di Maria, che potrebbe lasciare Torino a gennaio o eventualmente a fine stagione perché in scadenza di contratto, all'argentino potrebbero aggiungersi anche Cuadrado, Alex Sandro e Rabiot, tutti in scadenza di contratto a giugno. Dei giocatori che hanno il contratto fino a giugno l'unico che sembrerebbe certo del prolungamento di contratto è Pinsoglio, che dovrebbe rimanere come terzo portiere della società bianconera.