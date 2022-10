La Juventus ha deciso di proseguire con Massimiliano Allegri. Nel post match contro il Maccabi Haifa, il presidente Andrea Agnelli ha confermato la fiducia al tecnico, anche se molto dipenderà dalle prestazioni della squadra da qui a novembre. Se dovessero arrivare altre sconfitte pesanti, la società bianconera potrebbe sostituire Allegri con un traghettatore. Si parla di Montero, attuale tecnico della Primavera bianconera, fino a giugno, e dalla stagione 2023-2024 la società bianconera si affiderebbe ad un tecnico di esperienza bravo nella ricostruzione.

A tal riguardo, sono diversi i nomi avvicinati alla società bianconera, da Zidane a Tuchel, fino ad arrivare a Conte e Gasperini. A parlare della Juventus di recente è stato Francesco Graziani. L'ex giocatore e commentatore sportivo ha suggerito come nome per ripartire quello di Gianpiero Gasperini, allenatore dell'Atalanta che si sta confermando in questa stagione con prestazioni importanti. Attualmente la squadra bergamasca è seconda in classifica dietro al Napoli ed ha dimostrato di potersela giocare con le grandi squadre, l'esempio è il pareggio contro il Milan e la vittoria contro la Roma in campionato. Secondo Graziani, il tecnico piemontese sarebbe l'ideale per iniziare un nuovo progetto sportivo alla Juventus.

L'ex giocatore Graziani suggerisce alla Juventus l'ingaggio di Gasperini

'Gasperini lo considero un ottimo professionista ed un grande tecnico. Spero che presto abbia la possibilità di misurarsi in grande società come Inter, Milan e Juventus. Fossi nella società bianconera penserei subito al tecnico piemontese, ideale per un nuovo progetto sportivo'.

Parole importanti quelle del commentatore sportivo, che ha suggerito alla Juventus l'ingaggio del tecnico dell'Atalanta per la stagione 2023-2024. Gasperini ha dimostrato, nelle ultime stagioni, non solo di raccogliere prestazioni importanti ma anche di saper lanciare tanti giovani. Un tecnico come lui potrebbe valorizzare i tanti giovani che stanno crescendo nella Primavera bianconera e nell'under 23.

Si valutano però altri nomi importanti per la stagione 2023-2024. Abbiamo parlato di Zidane, Tuchel, e potrebbe ritornare a Torino anche Antonio Conte. Il tecnico pugliese è in scadenza di contratto con il Tottenham a giugno.

Il mercato della Juventus

La Juventus lavora anche all'acquisto di giocatori per il mercato di gennaio. Si valutano soprattutto rinforzi in difesa per il ruolo di centrale e in quello di terzino. I preferiti sono Evan N'Dicka, Rami Bensebaini e Alejandro Grimaldo. Sono tutti giocatori in scadenza di contratto a giugno e che potrebbero lasciare le società a prezzo vantaggioso nel mercato di gennaio.