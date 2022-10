La Juventus, nei prossimi mesi, cercherà di trovare un accordo con i giocatori che andranno in scadenza di contratto nel giugno 2023. Tra questi c'è anche Adrien Rabiot. Il francese è uno dei giocatori più importanti nello scacchiere di Massimiliano Allegri, perciò è possibile che la società possa cercare di trovare un accordo con la mamma-agente del francese. Le parti dovrebbero aprire un dialogo anche per capire quali sono le intenzioni di Adrien Rabiot.

A quanto pare la signora Veronique Rabiot potrebbe chiedere 7 milioni netti di ingaggio, ovvero la stessa cifra che suo figlio percepisce attualmente.

Non dovrebbe essere una trattativa semplice, ma le parti dovrebbero comunque provare ad aprire un dialogo.

Adrien Rabiot giocatore importante per i bianconeri

Da quando Massimiliano Allegri è tornato alla Juventus, Adrien Rabiot è stato uno dei giocatori utilizzati con maggiore frequenza. Il francese è un elemento del quale il tecnico livornese si fida molto: quando questa estate il Manchester United si era fatto avanti per avere Adrien Rabiot, il ragazzo sarebbe andato da Massimiliano Allegri per avere un consiglio. Il tecnico livornese, in quel colloquio, avrebbe ribadito la propria fiducia al numero 25 juventino. Queste parole, quindi, sarebbero state decisive per Rabiot per decidere di restare a Torino.

Di recente, nel periodo in cui il francese non è stato a disposizione, la squadra ne ha risentito, tant'è che sono arrivate le sconfitte contro Benfica e Monza. Mentre contro il Maccabi Haifa il giocatore è stato determinante, segnando una doppietta.

Massimiliano Allegri ha sempre voluto nella sua rosa giocatori un grado di dare equilibrio.

Nella sua prima Juventus questo ruolo lo ricopriva il tedesco Sami Khedira. Adesso l' "equilibratore" dei bianconeri è invece Adrien Rabiot come ha spiegato lo stesso giocatore francese: "Allegri si fida di me, è importante per lui avere un giocatore che dà equilibrio", ha detto il francese a Sky Sport.

Inoltre lo stesso Massimiliano Allegri ha spiegato che il suo numero 25 è in una fase importante della sua carriera: "Adrien non è una sorpresa, ha 27 anni ed è maturo, è un ottimo giocatore e ha il potenziale per migliorare". Insomma, i due hanno avuto parole di stima reciproca e adesso spetterà alla società bianconera decidere se proporre o meno un'offerta di rinnovo contrattuale ad Adrien Rabiot.