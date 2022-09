La Juventus potrebbe essere una delle società più impegnate sul mercato a gennaio. La società bianconera dovrà migliorare una rosa che ha mostrato problemi soprattutto in difesa a centrocampo in questo inizio di stagione. Oltre a questo bisogna lavorare per sostituire quei giocatori che lasceranno a Torino se non a gennaio a giugno. Ci riferiamo a quelli in scadenza di contratto a fine stagione, ovvero a Alex Sandro, Cuadrado, Di Maria e Rabiot. A proposito del francese potrebbe lasciare Torino anche a gennaio. In questo modo la società bianconera potrebbe monetizzare dalla cessione del suo cartellino.

Si parla di una valutazione di mercato di circa 10 milioni di euro.

Il francese era stato vicino al trasferimento al Manchester United nel recente Calciomercato estivo. La trattativa di mercato non si è concretizzata per le richieste d'ingaggio del giocatore. La situazione però potrebbe essere diversa a gennaio, anche in considerazione del fatto che la valutazione di mercato è diminuita e il Manchester United potrebbe incrementare l'offerta per l'ingaggio. Intanto la Juventus lavora per migliorare il centrocampo in previsione di giugno.

Piace molto Sergej Milinkovic-Savic, attualmente valutato circa 70 milioni di euro. A giugni però sarà ad un anno dalla scadenza della sua intesa contrattuale con la Lazio e per questo potrebbe trasferirsi nella società bianconera a prezzo vantaggioso.

Il giocatore Milinkovic-Savic potrebbe trasferirsi alla Juventus a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe lasciar partire Rabiot a gennaio. Il francese piace al Manchester United, che potrebbe offrire circa 10 milioni di euro per il cartellino del giocatore. Per un giocatore che potrebbe lasciare Torino a gennaio un altro potrebbe arrivare a giugno.

Parliamo di Sergej-Milinkovic, il centrocampista della Lazio anche in questo inizio di stagione sta dimostrando tutta la sua qualità fra gol e assist. Il giocatore è in scadenza di contratto a giugno 2024, a fine stagione la sua valutazione di mercato potrebbe diminuire rispetto ai 70 milioni di euro del prezzo di mercato stabilito dalla Lazio nel recente calciomercato estivo.

Il mercato della Juventus

La Juventus valuta rinforzi anche per la difesa già nel mercato di gennaio. A tal riguardo potrebbero arrivare un centrale di sinistra ed un terzino. Fra i giocatori seguiti dalla società bianconera sono Igor della Fiorentina, Evan N'Dicka dell'Eintracht Francoforte, Alejandro Grimaldo del Benfica e Rami Bensebaini del Borussia Monchengladbach. Tutti giocatori che hanno il contratto in scadenza a fine stagione.