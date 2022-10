Blindare i calciatori più importanti dell'organico a disposizione di Simone Inzaghi. E' questo l'obiettivo dell'Inter che sta lavorando sul fronte mercato anche per mantenere i giocatori fondamentali del progetto. Tra questi ci sono Dumfries e Lautaro che sarebbero finiti nel mirino di diversi big di Premier.

Inter, tentativo dello United per Dumfries: offerto scambio con Wan Bissaka

Denzel Dumfries è uno dei calciatori più corteggiati della rosa dell'Inter. Oltre al Chelsea che in estate aveva ripetutamente provato a strappare l'esterno olandese al club nerazzurro, anche il Manchester United sarebbe molto interessato alle prestazioni dell'ex Psv.

I Red Devils sarebbero pronti ad un tentativo già nella finestra di mercato invernale, offrendo come contropartita Aaron Wan Bissaka. L'Inter non ha alcuna intenzione di cedere Dumfries a gennaio, ed una sua eventuale partenza in estate avverrebbe solo per una cifra cash attorno ai 40 milioni di euro. Lo United potrebbe così ritornare alla carica nelle prossime settimane.

Visto il forte interesse dei club inglesi per l'esterno olandese, l'Inter sta valutando il possibile sostituto con il nome di Wilfried Singo che resta tra i più gettonati. L'esterno granata ha avuto una crescita importante sotto la gestione di Ivan Juric e solo con un'offerta attorno ai 30 milioni di euro, il club di Urbano Cairo potrebbe sedersi ad un tavolo per trattare un'eventuale cessione del terzino ivoriano.

Inter, anche Lautaro nel mirino del Manchester

Non c'è solo Dumfries nel mirino del Manchester United. I Red Devils sarebbero molto interessati anche alle prestazioni di Lautaro Martinez che anno dopo anno sta dimostrando una crescita esponenziale sotto tutti i punti di vista.

In estate, lo United dovrebbe salutare Cristiano Ronaldo ed avrebbe messo nel mirino l'attaccante argentino per sostituirlo.

Il club inglese sarebbe disposto a mettere una cifra importante per strappare all'Inter il Toro, nel mirino anche di altri top club europei come Tottenham in caso di addio di Harry Kane, e Bayer Monaco che vorrebbe sostituire Lewandowski con un attaccante altrettanto importante.

Molto dipenderà dalle uscite che verranno effettuate in attacco, dal futuro di altri calciatori importanti come Barella e Lukaku e soprattutto dalle offerte che arrivano per il bomber argentino.

Inter, possibile cessione per Gosens a gennaio

Chi invece potrebbe lasciare l'Inter già a gennaio è Robin Gosens. L'esterno tedesco non è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante con Simone Inzaghi e per questo la sua partenza sembrerebbe inevitabile.

Complice una condizione fisica non esaltante e le grandi prestazioni di Federico Dimarco che sembrerebbe il titolare inamovibile della corsia mancina, l'ex Atalanta potrebbe esser ceduto a gennaio. Diverse le squadre interessate, in particolare il Bayern Leverkusen.

In caso di cessione di Gosens, l'Inter potrebbe ritornare sul mercato per completare la rosa a disposizione di Inzaghi con un nuovo esterno mancino. Tra i nomi più gettonati Pedraza del Villareal, valutato 15 milioni di euro.