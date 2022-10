Nell'estate 2021, la Juventus ha fatto di tutto per arrivare a Manuel Locatelli. La trattativa tra i bianconeri e il Sassuolo è stata molto lunga e ci sono voluti quasi tre mesi per arrivare ad un accordo. La Juventus, però, è stata sempre la priorità di Manuel Locatelli. Il giocatore classe 98 ha rifiutato la proposta dell'Arsenal pur di approdare a Torino. Ma i Gunners non avrebbero mollato la presa per Manuel Locatelli e sarebbero pronti a farsi avanti con la Juventus per provare a fare un'offerta per l'ex Sassuolo. In particolare gli inglesi vorrebbero proporre un scambio con Lokonga.

L'Arsenal valuterebbe il ragazzo classe 99 circa 30 milioni e gli darebbe la stessa valutazione di Locatelli. Adesso resta da capire quale potrebbe essere l'eventuale risposta della Juventus.

Avvio difficile di stagione per Locatelli

La Juventus ha puntato molto su Manuel Locatelli e si di lui vorrebbe costruire il centrocampo del futuro. Il numero 5 juventino, però, ha avuto un avvio di stagione un po' complicato. Nelle prime partite Locatelli ha giocato alcune partite sottotono e poi si è fermato a causa di un fastidio muscolare. Adesso, Locatelli è tornato a disposizione si Massimiliano Allegri e contro il Bologna ha fornito una buona prestazione. Nelle idee tattiche del tecnico livornese, l'ex Sassuolo è considerato un'alternativa a Leandro Paredes.

Entrambi giocano davanti alla difesa, ma Locatelli volendo può agire anche come mezzala. Al momento, però, il numero 5 juventino si alterna con l'argentino. In ogni caso Massimiliano Allegri ha un'ottima considerazione di Manuel Locatelli e di recente ha speso delle belle parole nei suoi confronti: "In futuro ripeto sarà uno dei pilastri della Juventus.

Per qualità morali e tecniche". Dunque, adesso toccherà a Locatelli prendersi definitivamente un posto importante nella Juventus.

Cuadrado in bilico

Nei prossimi mesi, bisognerà capire se l'Arsenal insisterà per Manuel Locatelli oppure se non se ne farà nulla. Ma in casa bianconera i giocatori in bilico sarebbero altri. In particolare Juan Cuadrado non sarebbe certo di restare alla Juventus.

Il colombiano va un scadenza di contratto nel giugno 2023. Ma il suo rinnovo con il club bianconero sarebbe tutt'altro che scontato. Infatti, Juan Cuadrado se vorrà restare dovrà convincere la Juventus fornendo prestazioni convincenti. In ogni caso si capirà qualcosa in più nei prossimi mesi. Il colombiano, in questi anni, è stato uno dei pilastri bianconeri ma adesso per questioni anagrafiche potrebbe non essere più al centro del progetto juventino. La Juventus potrebbe tenerlo ma a cifre più basse rispetto a quelle che percepisce adesso.