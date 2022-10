Il Milan inizia a muoversi sul fronte mercato estivo. La dirigenza rossonera sta osservando diversi profili così da completare l'organico a disposizione di Stefano Pioli e rimanere competitivi sia in Italia che in Europa.

Milan, possibile interesse per Hazard in estate

In attesa di scoprire il futuro di Rafael Leao, il Milan sta monitorando alcuni nomi giovani ma anche di grande esperienza per puntellare la trequarti e regalare varie alternative di gioco a Stefano Pioli. Stando alle ultime notizie di mercato, la dirigenza rossonera starebbe valutando anche il profilo di Eden Hazard, fuoriclasse belga che potrebbe lasciare il Real Madrid al termine della stagione.

Dopo una grande parte di carriera al Chelsea con trofei vinti come Premier ed Europa League, il dieci belga non è riuscito a ripetersi anche durante la sua esperienza a Madrid, condizionata da molti infortuni. Per questo, Hazard vorrebbe rilanciarsi nella prossima stagione ed essere ancor decisivo in Europa. Il Diavolo sta osservando la situazione e con un'offerta attorno ai 15-20 milioni di euro potrebbe tentare di imbastire una trattativa con il club della Casa Blanca visto il poco minutaggio del belga in questa stagione.

Oltre a trovare una quadra economica in un'eventuale trattativa col Real, i rossoneri devono guardarsi dall'interesse di altri club europei come la Juventus che vista la possibile partenza di Angel Di Maria, sta sondando diversi nomi di caratura internazionale per sostituire il Fideo.

Milan, idee Ceballos e Naby Keita per la mediana

Non solo un colpo per la trequarti. Il Milan sta lavorando per completare la mediana con un colpo importante che possa sostituire degnamente Frank Kessie.

Tra i vari nomi seguiti da Maldini e Massara ci sarebbe ancora quello di Dani Ceballos, centrocampista spagnolo in forza al Real Madrid che già in passato era stato accostato ai colori rossoneri.

L'ex centrocampista dell'Arsenal avrebbe deciso di lasciare Madrid e per questo non vorrebbe rinnovare il proprio contratto che scade nel 2023. Già a gennaio, il Diavolo potrebbe effettuare un tentativo per accaparrarsi le prestazioni del centrocampista spagnolo che resta uno degli obiettivi anche del Betis di Manuel Pellegrini che vorrebbe completare l'organico per continuare l'ottimo percorso in campionato e centrare la qualificazione alla prossima Champions League.

Oltre Ceballos, il Milan segue un altro centrocampista in scadenza di contratto ovvero Naby Keita che dovrebbe terminare la sua esperienza con il Liverpool. Il contratto dell'ex Lispia scade nel 2023 ed in caso di mancato accordo coi Reds, i rossoneri potrebbero approfittare di questa opportunità per completare la mediana.