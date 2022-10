Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni, i nerazzurri potrebbero fronteggiare nuovamente l'assalto del Paris Saint Germain per Milan Skriniar. I transalpini sarebbero disposti ad offrire il cartellino di Mauro Icardi, ora al Galatasaray in prestito, per arrivare allo slovacco. In uscita potrebbe esserci sicuramente Robin Gosens che non sarebbe contento del minutaggio riservatogli da Simone Inzaghi. Sulle sue tracce ci sarebbero molti club che militano in Bundesliga.

Direttamente dalla Premier League sarebbe arrivata un'offerta circa uno scambio che riguarderebbe Denzel Dumfries e Wan Bissaka del Manchester United.

I Red Devils, sotto espressa richiesta di Ten Hag potrebbero aggiungere un conguaglio economico di circa 30 milioni di euro per convincere la società presieduta da Zhang, che ne chiederebbe circa 50 in formato cash. L'addio dell'ex Psv permetterebbe anche una netta plusvalenza dopo essere stato prelevato per circa 15 milioni di euro.

Suggestione Icardi per l'Inter

Il Paris Saint Germain potrebbe tentare nuovamente l'assalto a Milan Skiriniar. Il centrale non ha rinnovato ancora il contratto in scadenza nel 2023 anche se l'Inter avrebbe intenzione di proporgli un'offerta per prolungare il rapporto per i prossimi quattro anni. Il club transalpino lo starebbe seguendo dalla scorsa estate ed avrebbe pensato di anticipare il colpo già a gennaio mettendo magari sul piatto il cartellino di Mauro Icardi.

L'argentino è ora in prestito al Galatasaray ma possiede un attivo a Milano che gli permetterebbe una sistemazione per un tranquillo ritorno. I nerazzurri e l'ex Sampdoria non si sono lasciati in maniera pacifica soprattutto per la mediazione dell'ex moglie, agente, Wanda Nara. Adesso che la relazione tra i due sembrerebbe esser finita, è possibile che i discorsi per un clamoroso ritorno potrebbero ripartire.

Difficilmente, però, l'operazione sarà legata a quella relativa a Milan Skriniar, per il quale i dirigenti nerazzurri vorrebbero fare di tutto pur di tenerlo in rosa.

Gosens potrebbe ritornare in Germania

Potrebbe invece lasciare la Pinetina Robin Gosens. Il tedesco non sta giocando con continuità perché è stato scavalcato nelle gerarchie da Federico Dimarco.

L'ex Atalanta avrebbe chiesto di avere più spazio e non rifiuterebbe la cessione già a gennaio. Il suo futuro potrebbe essere in Bundesliga dove lo accoglierebbero Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen e Francoforte. La sua valutazione sarebbe di circa 30 milioni di euro.