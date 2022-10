L'Inter potrebbe intervenire sul mercato nella prossima sessione invernale, a gennaio, per rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. La qualificazione agli ottavi di finale di Champions League porterà un tesoretto inaspettato nelle casse nerazzurre e adesso la società proverà ad approfittarne, così da rinforzare la rosa. Un possibile inserimento in mezzo al campo per alzare ulteriormente il tasso tecnico sarebbe quello che porta nuovamente a Luis Alberto. Lo spagnolo era stato accostato anche in passato, ma la Lazio non ha voluto privarsene.

Qualcosa potrebbe cambiare tra qualche mese, visto che il giocatore continua a non trovare spazio in maniera stabile in prima squadra.

Anche il Milan sarebbe alla ricerca di innesti per alzare il tasso tecnico in mezzo al campo, soprattutto alla luce di un rendimento al di sotto delle aspettative di Charles De Ketelaere. Un nome segnato in rosso sarebbe quello di Nikola Vlasic, che sta facendo bene al Torino in questi mesi.

Inter su Luis Alberto

L'Inter potrebbe intervenire sul mercato a gennaio per alzare ulteriormente il tasso tecnico della rosa a disposizione di Simone Inzaghi, soprattutto dopo aver strappato il pass per gli ottavi di finale di Champions League, che porterà nelle casse un tesoretto da oltre 20 milioni di euro rispetto a quanto preventivato inizialmente.

Proprio alla luce di ciò la società nerazzurra sarebbe pronta a regalare al proprio allenatore un suo pupillo, Luis Alberto. Lo spagnolo non sta trovando moltissimo spazio da titolare nell'undici di Maurizio Sarri e proprio per questo sarebbe pronto a chiedere la cessione a gennaio. La Lazio non lo considera incedibile e per questo motivo avrebbe aperto alla trattativa con il club meneghino.

Sul piatto l'Inter sarebbe pronta a mettere una cifra vicina ai 10 milioni di euro e il cartellino di Roberto Gagliardini, a fronte di una richiesta da 20 milioni di euro. Da capire se il club di Lotito accetterà o se chiederà solo cash per lo spagnolo.

Milan su Vlasic

Il Milan potrebbe fare qualcosa non tanto a gennaio, quanto a giugno per rinforzarsi sulla trequarti.

De Ketelaere, d'altronde, non ha ancora convinto mentre Brahim Diaz dovrebbe tornare al Real Madrid dopo il prestito di due anni, salvo sorprese. Per questo i rossoneri sarebbero pronti a fare un nuovo tentativo per Nikola Vlasic, dopo il sondaggio della scorsa estate. Il croato sta facendo bene al Torino, che potrebbe riscattarlo dal West Ham per 15 milioni di euro.

Rossoneri che potrebbero mettere sul piatto i cartellini di Gabbia e Junior Messias, che proprio il 30 ottobre ha segnato al Toro e un conguaglio da 10 milioni di euro, che permetterebbe al club di Cairo anche di registrare una buona plusvalenza.