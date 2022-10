La Juventus ha vinto un'importante match contro il Lecce, che significa aver recuperato 3 punti a Milan e Lazio e 2 all'Udinese. Da qui alla pausa mondiale, i bianconeri in campionato giocheranno contro Inter, Verona e Lazio, match in cui non avranno Weston McKennie, che si aggiunge agli altri infortunati della rosa bianconera. L'americano ha avuto un problema muscolare e dovrebbe saltare due settimane, il centrocampista spera di recuperare per il mondiale con gli Stati Uniti. Arrivano notizie non piacevoli neanche da Pogba, che avrebbe avuto un problema muscolare che potrebbe portarlo anche a saltare il mondiale in Qatar.

Intanto, continuano fra addetti a lavori e sostenitori bianconeri le critiche al tecnico Massimiliano Allegri. Il primo tempo contro il Lecce non è stato ideale, nel secondo, invece, c'è stato un miglioramento del gioco ed il gol vittoria dei bianconeri. A parlare della situazione della Juventus è stato di recente Luciano Moggi. Intervistato da Tuttosport, l'ex direttore generale della società bianconera ha elogiato Fabio Miretti, che ha già definito maturo e pronto per la Juventus. Aspetta invece conferme da Samuel Iling Junior, autore di una prestazione importante contro il Benfica e contro il Lecce, prima dell'infortunio che lo porterà a recuperare oramai per gennaio, considerando la pausa mondiale fra novembre e dicembre.

Moggi ha poi criticato Allegri ed il gioco della Juventus. Secondo l'ex direttore generale della società bianconera, il toscano ha peccato di presunzione in questo inizio di stagione.

Luciano Moggi ha parlato della Juventus e di Massimiliano Allegri

'Fabio Miretti è un giocatore già maturo, pronto, persino esperto. L’inglese Iling è stato devastante negli ultimi 20’ a Lisbona.

Ma dovrà dimostrare con la continuità e la costanza che non si è trattato solo di un fuoco di paglia'. Queste le dichiarazioni di Luciano Moggi, l'ex direttore generale della Juventus ha poi criticato Pogba, sottolineando come la terapia conservativa per il menisco non può essere la soluzione migliore, considerando la lesione al ginocchio.

Moggi ha poi aggiunto: 'Sono deluso dal fatto che c'è assenza di gioco nella Juventus, al di là degli infortuni Allegri ha peccato di presunzione. Sulla situazione giudiziaria non sono informato sui fatti, ma non mi pare rosea'.

I possibili nomi per il dopo Allegri

La Juventus dovrebbe confermare Massimiliano Allegri almeno fino a giugno. Si lavora però per una eventuale sostituzione del toscano, a tal riguardo piacciono Zidane, Tuchel oltre ai vari Mancini, Gasperini e Conte. A tal riguardo, il tecnico pugliese non ha ancora prolungato il suo contratto con il Tottenham e valuterebbe un suo ritorno nella società bianconera.