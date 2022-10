La Juventus ha vinto un match importante contro il Torino. Un 1 a 0 meritato grazie al gol di Dusan Vlahovic, che è stato uno dei migliori della squadra bianconera non solo per il gol segnato. Tutta la Juve però ha dimostrato motivazione e voglia di vincere, evidentemente sono state molto importanti le dichiarazioni di Andrea Agnelli nel post match di Champions League contro il Maccabi Haifa vinto dagli israeliani per 2 a 0. Il presidente della Juventus ha utilizzato parole pesanti, mettendo in discussione tutti, dai giocatori ai dipendenti della società bianconera fino al tecnico.

Fra i più criticati della Juventus nelle ultime settimane c'è sicuramente Leonardo Bonucci, il centrale della società bianconera è entrato dopo l'infortunio di Bremer contribuendo alla vittoria della Juventus. Prima del match contro il Torino Antonio Paolino ha lanciato una clamorosa notizia di mercato in merito al futuro professionale del centrale bianconero. Secondo il direttore di Radio Bianconera Bonucci avrebbe chiesto la cessione alla Juventus già da gennaio. Il giocatore ha un contratto in scadenza a giugno 2024. Fra le società interessate al giocatore ci sarebbe anche il Tottenham, considerando anche il fatto che c'è Antonio Conte alla guida tecnica della società inglese. La Juventus potrebbe monetizzare dalla cessione del suo cartellino oltre a risparmiare molto sul monte ingaggi.

Il giocatore Bonucci avrebbe chiesto la cessione: potrebbe lasciare la Juventus a gennaio

''Mi risulta che Bonucci abbia chiesto la cessione, possibile futuro in Premier sin da gennaio per il capitano bianconero''. Queste le dichiarazioni di Antonio Paolino, il direttore di Radio Bianconera ha confermato la possibilità di una partenza del centrale, parole che arrivano prima del match contro il Torino, vinto dai bianconeri per 1 a 0.

Bonucci potrebbe lasciare la società bianconera per approdare nel Tottenham di Antonio Conte. Il suo contratto è fino a giugno 2024 e potrebbe valutare un'esperienza professionale nella società inglese. Tale notizie non è stata confermata da altri giornali sportivi, sembrerebbe difficile che Bonucci non chiuda la carriera professionale alla Juventus e che lascia la società bianconera a stagione iniziata.

Il tecnico Conte potrebbe ritornare nella Juventus dalla stagione 2023-2024

Le ultime notizie di mercato confermano anche la possibilità di un ritorno di Antonio Conte sulla panchina della Juventus se dovesse venire esonerato Massimiliano Allegri. Il tecnico pugliese va in scadenza di contratto a giugno con la società inglese e potrebbe decidere anche di non prolungare la sua intesa contrattuale. Anche questo potrebbe essere motivo per la quale la notizia di una possibile partenza di Bonucci potrebbe rimanere tale e non confermata da una trattativa di mercato fra il Tottenham e la società bianconera.