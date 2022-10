Il portiere del Parma Gianluigi Buffon di recente è stato intervistato da Dazn ed è tornato a parlare della sconfitta della Juventus contro il Milan ai rigori nella finale di Champions League del 2003 disputata a Manchester.

Buffon ha ricordato in particolar modo i rigori finali, sottolineando come le uscite dal campo di Rui Costa e Pirlo, due dei rigoristi della squadra milanese, avrebbero potuto avvantaggiare la Juventus. Ma poi non fu così, in quanto il Milan riuscì a vincere con il rigore decisivo segnato da Shevchenko. Il portiere ha parlato anche dell'ingresso in campo di quella partita, in cui ebbe modo di confrontarsi con il capitano del Milan Maldini.

Buffon poi ricordato il rigore di Nesta, sottolineando come ci fosse qualcosa di quasi sovrannaturale in quel tiro, in quanto la direzione del pallone cambiò a sorpresa, non dandogli la possibilità di parare il tiro del difensore.

Gianluigi Buffon parla della sconfitta in Champions League in finale contro il Milan

'Mi sono detto, se dovessimo andare ai rigori possono tirare Pirlo e Rui Costa, poi una volta sostituiti quei due dico: "E chi cavolo tira?". Sinceramente non avevo idea, a parte Shevchenko', sono state queste le dichiarazioni di Gianluigi Buffon a Dazn. Il portiere ha aggiunto: 'Al momento dei rigori ho pensato 'Vinciamo, ne parerò uno o due e vinciamo la coppa'. Non avevo messo in preventivo di poter perdere'.

L'ex portiere della Juventus ha voluto raccontare anche un aneddoto sul rigore di Alessandro Nesta, sottolineando come la direzione del pallone si alzò e allargò improvvisamente solo negli ultimi due metri.

Le sconfitte della Juventus nelle finali di Champions League

La sconfitta contro il Milan in Champions League fu una delle più pesanti e significative della storia della Juventus, ma non ne sono mancate altre.

Nel 1973 la Juve perse la finalissima di Coppa dei Campioni contro l'Ajax, poi nel 1983 venne battuta dall'Amburgo.

Due finali vennero poi perse consecutivamente dai bianconeri sotto la guida di Marcello Lippi nel 1997 contro il Borussia Dortmund e nel 1998 contro il Real Madrid.

Infine - appunto dopo quella del 2003 - nelle ultime due finali di Champions perse, entrambe sotto la gestione tecnica di Massimiliano Allegri, era in campo proprio Gianluigi Buffon.

In particolare nella finale contro il Barcellona del 2015 arrivò una sconfitta per 3-1, mentre due anni dopo, nel 2017, la Juventus perse contro il Real Madrid per 4-1.

I bianconeri sono invece riusciti a vincere due volte la coppa dalle "grandi orecchie": nel 1985 contro il Liverpool e nel 1996 contro l'Ajax.