La Juventus potrebbe essere la protagonista del mercato di gennaio. Secondo le ultime indiscrezioni, il club torinese si starebbe muovendo per potenziare la rosa ed avrebbe intenzione di potenziare soprattutto centrocampo e corsia mancina. I nomi per la fascia sinistra, in vista del possibile addio di Alex Sandro, sarebbero quelli di Alejandro Grimaldo del Benfica, Raphael Guerreiro del Borussia Dortmund e Ramy Bensebaini del Monchengladbach. Quest'ultimo interesserebbe molto anche all'Inter che potrebbero però fronteggiare l'offerta del Manchester United per Lautaro Martinez.

I Red Devils sognerebbero il colpo targato Rafael Leao per comporre un attacco stellare nella prossima stagione. Potrebbe poi ritornare in Italia Rodrigo De Paul che non sta vivendo un ottimo momento con l'Atletico Madrid e che sarebbe da sempre stimato da Massimiliano Allegri.

Tanti nomi per l'erede di Alex Sandro

La Juventus starebbe valutando vari profili per la corsia mancina. Si tratta di calciatori che hanno il contratto in scadenza nel 2023 e che potrebbero essere ingaggiati anche a parametro zero. Grimaldo del Benfica piacerebbe da molto tempo anche se il ragazzo vuole aspettare il destino in Champions dei bianconeri, che sembra essere segnato, e del club portoghese. Difficilmente, se Vlahovic e compagni non dovessero qualificarsi al prossimo turno, il calciatore vorrò cambiare squadra nel mercato invernale.

Stesso discorso per Guerreiro del Borussia Dortmund che non ha ancora prolungato il suo rapporto con i tedeschi nonostante sia un calciatore fondamentale per i meccanismi della squadra. Il discorso più complesso potrebbe riguardare Bensebaini. Il terzino del Monchengladbach piacerebbe molto all'Inter e sarebbe un profilo molto seguito soprattutto per l'abilità tecniche in fase difensiva ed offensiva.

Potrebbe esserci un derby d'Italia per il ragazzo che andrà in scadenza e che sarebbe un obiettivo già per gennaio per entrambe le squadre italiane.

La Juve pensa a De Paul

La società presieduta dagli Agnelli potrebbe poi puntare su Rodrigo De Paul per rinforzare il centrocampo. Il ragazzo sarebbe nel mirino di Allegri da molto tempo e si potrebbe approfittare del rapporto poco idilliaco che l'argentino sta vivendo con Diego Simeone.

I bianconeri potrebbero dunque mettere sul piatto un prestito con diritto di riscatto nei prossimi mesi. La sua valutazione sarebbe di circa 30 milioni di euro.

Suggestione Lautaro-Leao per lo United

Il Manchester United sarebbe pronto a fare spesa in Italia e potrebbe intensificare i contatti con Inter e Milan per Lautaro Martinez e Rafael Leao. Il primo ha il contratto in scadenza nel 2026 mentre il secondo nel 2024. Entrambi avrebbero delle valutazione molto onerose che sfiorerebbero i 150 milioni di euro complessivi. Il club inglese potrebbe effettuare un profondo restyling per intraprendere un nuovo progetto.