La Juventus è attesa da settimane importanti per il calcio giocato. La sconfitta contro il Maccabi Haifa diminuisce le speranze di qualificazione agli ottavi di finale di Champions League, anche in considerazione delle prestazioni della squadra bianconera nelle ultime settimane. Allegri è stato confermato dal presidente Agnelli, ma il suo futuro professionale dipenderà molto dalle partite da qui a novembre. Intanto, il tecnico a breve dovrebbe recuperare Federico Chiesa e Paul Pogba. Il primo potrebbe già essere convocato per il match di Champions League contro il Benfica, previsto il 25 ottobre, il secondo invece per il match contro l'Inter ad inizio novembre.

Proprio il centrocampista francese, nelle ultime settimane, è stato criticato molto da alcuni addetti ai lavori ma anche dai tifosi bianconeri per la gestione dell'infortunio al menisco avuto a luglio. Inizialmente, il francese decise di non fare l'intervento ma di utilizzare una terapia conservativa che gli avrebbe permesso di recuperare per inizio ottobre. Una decisione che non si è rivelata ideale, con il francese che si operato a settembre al menisco e che rientrerà ad inizio novembre.

Secondo le ultime notizie lanciate da Repubblica, il comportamento di Paul Pogna non sarebbe piaciuto al tecnico Massimiliano Allegri perché il centrocampista è sembrato abbia gestito il ginocchio in funzione del mondiale e non per rientrare quanto prima nella squadra bianconera.

Allegri sarebbe deluso dal comportamento di Pogba

Secondo le ultime indiscrezioni, Allegri sarebbe deluso dal comportamento di Paul Pogba, che sembra aver gestito in ginocchio in funzione del mondiale con la Francia e non per rientrare quanto prima con la Juventus. Lo dimostrerebbe la scelta della terapia conservativa e non dell'intervento al ginocchio.

Fra l'altro, se si fosse operato a luglio il giocatore sarebbe potuto rientrare ad inizio ottobre ed avrebbe potuto dare un contributo importante alla squadra bianconera, soprattutto in questo momento di difficoltà. Il francese, come è noto, ha sottoscritto un'intesa contrattuale con la Juventus fino a giugno 2026 a circa 7 milioni di euro netti a stagione più bonus.

Attualmente è il giocatore che più guadagna nella società bianconera. La speranza per la Juventus e che da gennaio possa dare un contributo importante per migliorare la stagione della squadra bianconera.

La situazione infortunati alla Juventus

Îl centrocampista Paul Pogba potrebbe rientrare ad inizio novembre, così come Angel Di Maria, infortunatosi nel match in Champions League contro il Maccabi Haifa. Probabile rientro ad inizio novembre anche per Mattia De Sciglio. Per quanto riguarda invece Federico Chiesa, potrebbe ritornare per il match di Champions League previsto a fine ottobre contro il Benfica.