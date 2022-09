Questa estate Paul Pogba è tornato alla Juventus e in questi giorni sta lavorando per tornare in campo con la maglia bianconera: il francese non ha ancora potuto giocare in gare ufficiali a causa di un problema al ginocchio. Ma il numero 10 transalpino sta facendo di tutto per tornare in campo quanto prima.

In queste ore Paul Pogba si è raccontato alla rivista GQ e ha parlato anche del suo ritorno a Torino: "Adesso mi guardo e penso che sono diventato come questi giocatori, come Pirlo, come Buffon, come Chiellini". Il francese, ora, ha maggiori responsabilità e sente di dover prendere il posto di giocatori che hanno fatto la storia della Juventus: "E ora tocca a me fare alla Juve quello che hanno fatto loro".

Alla Juventus, il centrocampista francese ha avuto modo di ritrovare Massimiliano Allegri e ha svelato di avere un rapporto molto forte con il suo allenatore: "Ho sempre avuto un rapporto molto forte con il mister. Bello, onesto".

L'amore tra i tifosi bianconeri e Paul Pogba

Nei mesi scorsi Paul Pogba alla Juventus ha potuto"riabbracciare" i tifosi juventini.

Del rapporto con i tifosi della Juventus ha parlato lo stesso Pogba: "Ho sempre sentito l’amore di questi tifosi, questa è la verità".

Intanto il centrocampista francese sta lavorando intensamente per provare a rientrare in campo prima del campionato del mondo. Il suo obiettivo sarebbe quello di tornare a disposizione di Massimiliano Allegri per il 25 ottobre, quando è in programma la sfida di Champions League contro il Benfica.

Questo consentirebbe a Paul Pogba di giocare un paio di partite con la Juventus per poi poter andare al mondiale con la nazionale francese. Qualora, invece, non dovesse farcela, a quel punto rischierebbe di non andare in Qatar e rientrerebbe solo nel 2023.

Anche Federico Chiesa lavora per rientrare quanto prima

Paul Pogba e Federico Chiesa, in questo momento, sono entrambi in infermeria e la Juventus nella prima parte della stagione non ha potuto contare sulle loro prestazioni..

L'italiano è alle prese con il recupero dopo l'infortunio al ginocchio dello scorso gennaio: l'esterno offensivo presto tornerà ad allenarsi parzialmente in gruppo. Ma anche in questo caso bisognerà "navigare a vista", poiché i tempi di recupero non sono certi.

Comunque, sia Chiesa che Pogba hanno lo stesso obiettivo: tornare a disposizione della Juventus e di Massimiliano Allegri per il 25 ottobre.