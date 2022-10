In questi mesi, la Juventus ha dovuto rinunciare a Federico Chiesa e Paul Pogba. Il primo è reduce dalla rottura del crociato del ginocchio riportata lo scorso gennaio. Mentre il francese, questa estate, si è procurato la lesione del menisco esterno. Pogba è stato operato lo scorso 5 settembre dopo che la terapia conservativa non ha dato l'esito sperato. Adesso, la Juventus spera di ritrovarli entrambi quanto prima. Ma come ha spiegato Massimiliano Allegri, in conferenza stampa, non ci sono tempi di recupero certi per il rientro di Federico Chiesa e Paul Pogba: "Ci sono delle tempistiche per il rientro di Pogba e Chiesa?

Momentaneamente non ci sono", ha detto il tecnico della Juventus.

Chiesa presto potrebbe tornare in gruppo

In queste settimane, Federico Chiesa ha ripreso ad allenarsi in campo. Adesso il numero 7 juventino deve seguire una serie di step per poter tornare a completa disposizione della Juventus. Dopo il lavoro personalizzato Chiesa riprenderà ad allenarsi gradualmente in gruppo. La prossima settimana, sarà particolarmente importante per il numero 7 juventino come ha rivelato lo stesso Massimiliano Allegri: "L'unica cosa che vi posso dire che Chiesa dalla prossima settimana giocherà di più con la palla - ha rivelato l'allenatore di Livorno ai giornalisti presenti all'Allianz Stadium - e potrà avvicinarsi di più alla squadra".

Dunque, il ritorno di Chiesa si starebbe avvicinando anche se non si può dire con certezza quando sarà in campo con la maglia della Juventus. Paul Pogba, invece, è leggermente più indietro visto che è stato operato un mesetto fa e non ha ancora comunicato a correre in campo.

Pogba segue il percorso di riabilitazione

La Juventus, prima della pausa per il mondiale, spera di ritrovare per qualche spezzone di partita Paul Pogba e Federico Chiesa.

Il numero 7 juventino sta per riprendere a lavorare parzialmente in gruppo. Mentre il francese ancora deve tornare in campo. Delle condizioni di Paul Pogba ne ha parlato anche Massimiliano Allegri: "Pogba non ha ancora ancora corso, bisogna vedere le evoluzioni". Il tecnico livornese ha poi sottolineato che non è da escludere una ripresa più veloce di Paul Pogba: "Magari come inizia a correre le cose vanno bene e nel giorno di due o tre settimane può essere a disposizione", ha dichiarato il tecnico livornese in conferenza stampa.

Adesso non resta che attendere di capire come evolverà la situazione di Chiesa e Pogba per saper quando saranno a disposizione. La speranza dei tifosi della Juventus è quella di rivederli almeno per qualche match prima della pausa per il mondiale che scatterà il prossimi 13 novembre.