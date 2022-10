La Juventus è attesa da diversi match impegnativi da qui a novembre. La situazione nel campionato italiano ed in Champions League non è l'ideale e sarà importante migliorare le prestazioni ottenendo vittorie in entrambi le competizioni. Attualmente la squadra bianconera è a -10 dal primo del Napoli, in Champions League invece serviranno due vittorie contro il Benfica e il Paris Saint Germain oltre che una differenza reti migliore per qualificarsi agli ottavi di finale della competizione euroopea. Una situazione non ideale per i bianconeri che però contro il Torino hanno dimostrato dei miglioramenti nel gioco e soprattutto nella motivazione.

Grande prestazione di Vlahovic, che è stato elogiato dal commissario tecnico della nazionale serba Stojkovic prima del match Torino - Juventus. Il tecnico ha parlato nell'intervista anche di Filip Kostic e del centrocampista della Lazio Sergej Milinkovic-Savic, sottolineando come quest'ultimo sarebbe sempre un titolare nella nazionale serba considerando la sua importanza. Secondo Stojkovic sarebbe un grande rinforzo per la Juventus anche se attualmente sembra difficile che possa approdare nella società bianconera. Secondo le ultime notizie di mercato la Lazio vorrebbe almeno 120 milioni di euro per il cartellino del centrocampista, una somma notevole soprattutto considerando il fatto che il giocatore va in scadenza di contratto a giugno 2024.

Possibile offerta della Juventus per Milinkovic-Savic, sarebbe valutato 120 milioni di euro

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus vorrebbe acquistare Sergej Milinkovic-Savic. Si era parlato di una possibile offerta da 60 milioni di euro della società bianconera per il giocatore. La Lazio però lo valuterebbe circa 120 milioni di euro, una somma che la Juventus non vorrebbe investire.

Il centrocampista va in scadenza di contratto a giugno 2024 e se non dovesse prolungare la sua intesa contrattuale nel 2023 la sua valutazione di mercato potrebbe diminuire. In questa stagione si sta confermando con prestazioni importanti, ha disputato fino ad adesso 10 match nel campionato italiano segnando 3 gol e fornendo 7 assist decisivi ai suoi compagni.

A questi bisogna aggiungere 4 match ed 1 gol in Europa League. L'eventuale approdo alla Juventus dipenderà molto dall'eventuale prolungamento di contratto del centrocampista. Se non dovesse esserci potrebbe partire a giugno.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro per definire il mercato da portare avanti a gennaio. Si valutano soprattutto rinforzi in difesa, nel ruolo di centrale e di terzino. Servirebbe un difensore con il piede sinistro che possa integrarsi con i vari Bonucci, Bremer, Gatti e Danilo. Uno dei preferiti è Evan N'Dicka, in scadenza di contratto a fine stagione. Per il ruolo di terzino piacciono Rami Bensebaini e Alejandro Grimaldo, anche loro in scadenza di contratto a giugno.