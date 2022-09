Inter e Juventus sono sicuramente le due grandi delusioni di questa prima parte della stagione in Serie A. Entrambe faticano a trovare continuità di risultati e sono abbastanza lontane dalla vetta, con i nerazzurri a meno cinque e i bianconeri a meno sette. Per questo motivo le due società faranno sicuramente qualcosa per rinforzare le rispettive squadre. Il club meneghino potrebbe intervenire per rinforzare l'attacco tra gennaio e giugno prossimo e per questo motivo avrebbe messo nel mirino Alvaro Morata, che tornerebbe volentieri in Italia. Lo spagnolo sembrava potesse tornare proprio alla Juve ma alla fine non è stato trovato l'accordo con l'Atletico Madrid.

La Juventus, invece, è alla ricerca di rinforzi in mezzo al campo, che continua ad essere il reparto che mostra maggiori difficoltà, anche per il forfait di Paul Pogba fino a gennaio. Proprio per questo i bianconeri faranno qualcosa di importante tra gennaio e giugno e il grande sogno risponde al nome di Sergej Milinkovic-Savic.

Inter su Morata

L'Inter è alla ricerca di rinforzi per il reparto avanzato in vista delle prossime sessioni di Calciomercato. C'è da risolvere il dilemma Romelu Lukaku, che è in prestito dal Chelsea e bisognerà vedere se verrà rinnovato per un'altra stagione come si vociferava nelle scorse settimane. Dovrebbe andare via Edin Dzeko, in scadenza di contratto.

Proprio per questo la priorità sarà una prima punta e il grande nome finito nel mirino della società nerazzurra sarebbe quello di Alvaro Morata, che l'Atletico Madrid non considera incedibile.

Lo spagnolo sembrava potesse tornare alla Juventus dopo i due anni in prestito ai bianconeri, ma non è stato trovato l'accordo tra i due club e così Diego Pablo Simeone ha deciso di tenerselo in rosa. Le cose potrebbero cambiare tra qualche mese, anche perché il classe 1992 ha il contratto in scadenza a giugno 2024 e i Colchoneros non vorrebbero perderlo a parametro zero.

Le due società sarebbero pronte ad intavolare uno scambio alla pari, inserendo nell'affare il cartellino di Joaquin Correa. In questo modo potrebbero decidere la valutazione da dare ai due cartellini, che potrebbe aggirarsi tra i 30 e i 35 milioni di euro.

Juventus su Milinkovic-Savic

La Juventus è alla ricerca di altri rinforzi in mezzo al campo.

Gli arrivi di Paul Pogba e Leandro Paredes non sembrano bastare, anche per i problemi fisici accusati dal centrocampista francese. Proprio per questo motivo il grande sogno dei bianconeri risponderebbe al nome di Sergej Milinkovic-Savic. Il serbo ha il contratto in scadenza a giugno 2024 e senza l'accordo per il rinnovo la Lazio sarà costretta a cederlo. La valutazione parte dai 60-65 milioni di euro, ma la Juve potrebbe mettere sul piatto i cartellini di Rovella e Fagioli per abbassare l'esborso economico. Da trovare, poi, l'intesa con Claudio Lotito per il conguaglio economico.