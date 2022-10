La sconfitta di sabato pomeriggio contro il Milan potrebbe portare la dirigenza della Juventus a meditare sul futuro prossimo di Massimiliano Allegri sulla panchina bianconera.

Le partite vinte dalla Juventus [VIDEO] contro Bologna e Maccabi Haifa -nonostante un gioco discutibile e una forma fisica precaria di alcuni giocatori- avevano riacceso qualche speranza di ripresa nei tifosi e nella società. Speranze e aspettative disattese già dopo i primi 45 minuti di gioco a San Siro, dove il Milan ha messo a nudo i problemi dei bianconeri, oltre ad aver segnato un gol e aver colpito due pali.

A destare maggior preoccupazione alla Juventus sono la mancanza di gioco e la poca reattività della squadra durante tutta la partita.

Nel momento in cui l'attuale situazione dovesse degenerare, la dirigenza della Juventus potrebbe decidere un cambio alla guida tecnica della squadra, affidandosi eventualmente a un allenatore esperto, che possa traghettare la squadra fino al termine della stagione e che conosca l'ambiente bianconero. Tra i nomi che circolano nelle ultime ore pare ci sia anche quello di Claudio Ranieri.

Al momento la Juventus pare voglia proseguire con Allegri

Mentre su Twitter impazza #allegriout, la dirigenza bianconera sembra orientata, almeno per il momento, a continuare con il tecnico toscano.

Martedì la Juventus è attesa da una partita decisiva per continuare a sperare alla qualificazione negli ottavi di Champions League. In caso di sconfitta però si potrebbero aprire degli scenari imprevedibili.

Nel caso in cui la Juventus esca sconfitta dalla trasferta israeliana, la dirigenza bianconera potrebbe riconfermare nuovamente Allegri, e in accordo con lui, decidere di mandare la squadra in ritiro, cercando così di compattare il gruppo, così come avvenuto già in passato.

Qualora invece la situazione dovesse farsi critica, con la squadra incapace di uscire da questa crisi di gioco e risultati, le decisioni della società potrebbero essere drastiche e potrebbero coinvolgere anche la guida tecnica.

Per Ranieri sarebbe un ritorno

L'allenatore romano ha già allenato la Juventus e questo potrebbe essere un vantaggio che la dirigenza bianconera potrebbe considerare.

Ranieri subentrò al francese Didier Deschamps e si piazzò terzo nella stagione 2007-2008, riportando i bianconeri subito in Champions League dopo il purgatorio della Serie B.

Ranieri ha allenato in Spagna, Francia e Grecia oltre che in Italia, vincendo molti trofei come allenatore, tra cui una Premier League con il miracolo Leicester, ma soprattutto è un tecnico esperto, in grado di motivare, e che potrebbe dare qualcosa di più in queste situazioni difficili.

Il Tottenham pronto ad offrire un contratto top ad Antonio Conte

Il tecnico salentino nelle ultime settimane è stato accostato molto spesso alla Juventus, come uno dei possibili allenatori che potrebbero sostituire Allegri nella prossima stagione.

I continui rumor di mercato pare abbiano messo in allerta il Tottenham. Gli Spurs potrebbero offrire un contratto da 20 milioni di sterline l'anno per convincere Conte a non lasciare la Premier League.