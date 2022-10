La Juventus, dopo le vittorie contro Bologna e Maccabi Haifa, sembrava aver ritrovato la retta via, ma la sconfitta per 2-0 contro il Milan ha riaperto la crisi in casa bianconera, ed ora urge trovare delle soluzioni. L'alibi degli infortuni ormai non regge più, poiché al momento sono soltanto tre i giocatori fermi ai box.

Ad ogni modo, sembra che la società per adesso non voglia procedere con un cambio della guida tecnica. Secondo le ultime indiscrezioni, ci sarebbe ancora fiducia nei confronti di Massimiliano Allegri. Dunque, l'allenatore livornese non sarebbe in discussione e sembra essere saldo in panchina.

La Juventus ripiomba nella crisi

La Juventus si sta interrogando su quanto accaduto sabato 8 ottobre a San Siro. I bianconeri hanno perso per 2-0 contro il Milan in una gara nella quale erano partiti piuttosto bene, salvo però disunirsi troppo in fretta. Sembra che la compagine torinese, nel momento in cui accusa qualche battuta a vuoto, si lasci andare e vada in piena difficoltà.

A questo punto è necessario trovare una soluzione, e dovrà essere Allegri a trovare la strada maestra. Infatti, per il momento l'allenatore godrebbe della fiducia della società. D'altronde, il tecnico livornese sa che ci sono diversi problemi da risolvere al più presto.

Allegri, nel post-partita del match contro il Milan, ai microfoni di Sky Sport ha sottolineato che la sua squadra non riesce a reagire alle difficoltà: "Abbiamo fatto 25 minuti bene, poi abbiamo cominciato a giocare questa benedetta palla indietro".

Vista la situazione, alla Juventus non resta altro che lavorare per recuperare il terreno perso in campionato, come ha spiegato il suo allenatore: Bisogna trovare un filotto per forza". In merito agli errori commessi dalla squadra, Allegri ha affermato: "Bisogna fare mea culpa per i punti lasciati con le medio-piccole".

Fattore Di Maria

In questa prima fase della stagione, la Juventus non ha mai avuto una formazione tipo. Massimiliano Allegri, anche a causa dei numerosi infortuni, è stato spesso costretto a cambiare l'undici titolare. Adesso, però, diversi giocatori sono rientrati, quindi servirebbe una maggiore continuità anche per quanto concerne i titolari.

In Champions League ci sarà il ritorno di Angel Di Maria, e la Juventus si affiderà a lui per la gara contro il Maccabi Haifa di martedì 11 ottobre. El Fideo dovrebbe garantire quella qualità che al momento manca alla squadra bianconera. Allegri potrebbe schierarlo insieme ad Arek Milik e Dusan Vlahovic, con Filip Kostic che partirebbe dalla panchina.

Inoltre, non si esclude che possa esserci un cambio di modulo che potrebbe consentire alla Juventus di essere meno prevedibile. Infatti il 4-4-2 visto ultimamente non sembra dare quel guizzo in più alla squadra.

Allegri ha ancora qualche giorno per pensare alla formazione da mandare in campo contro il Maccabi Haifa. Lunedì 10 ottobre i bianconeri si alleneranno alle 10:30 alla Continassa, mentre alle 12:30 è in programma la conferenza stampa dell'allenatore, dopodiché la squadra partirà per l'Israele.