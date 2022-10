La Juventus sta attraversando un periodo molto delicato e la sconfitta subita ieri contro il Milan allo stadio Meazza per 2-0 rischia di aver compromesso ulteriormente la corsa scudetto. Tra i protagonisti in negativo c'è stato Leonardo Bonucci, che si è fatto saltare facilmente sull'azione del raddoppio da Brahim Diaz. Il giocatore ha avuto un calo negli ultimi mesi e, per questo motivo, la società bianconera si starebbe guardando intorno alla ricerca di un rinforzo per il reparto arretrato.

Un nome che piacerebbe al club è quello di Stefan De Vrij, che all'Inter ha perso la titolarità assoluta e adesso si gioca il posto ogni partita con Francesco Acerbi.

I nerazzurri, dunque, non lo ritengono incedibile e sono pronti a trattare la sua cessione a gennaio per non perderlo a parametro zero, essendo in scadenza di contratto a giugno.

Juventus, ipotesi De Vrij

La Juventus è alla ricerca di un rinforzo per il reparto arretrato viste le grandi difficoltà palesate sia in campionato che in Champions League in questa prima parte della stagione.

Tanti i nomi sondati dalla società bianconera e tra questi ci sarebbe anche Stefan De Vrij, che all'Inter sembra finito ai margini nelle ultime settimane. Il centrale olandese ha dato una risposta importante sul campo in Champions League, annullando Robert Lewandowski ma questo difficilmente cambierà il suo futuro, che sembra essere lontano da Milano.

Il giocatore ha il contratto in scadenza a giugno ma i nerazzurri sono pronti a trattare con la Juve la sua cessione già a gennaio per non perderlo a parametro zero.

Per caratteristiche, inoltre, il classe 1992 sarebbe il sostituto perfetto di Leonardo Bonucci, che a 35 anni suonati non sembra dare più garanzie dal punto di vista fisico e anche sul piano tecnico ha un rendimento che sembra essere in calo rispetto agli anni scorsi.

L'offerta all'Inter

Come detto, l'Inter sembra pronta a discutere della cessione di Stefan De Vrij a gennaio, che per non perderlo a parametro zero a giugno essendo in scadenza di contratto. Proprio in virtù del fatto che tra qualche mese si libererà gratis, la valutazione del centrale olandese non può essere elevata, con la società nerazzurra che lo valuterebbe tra gli 8 e i 10 milioni di euro.

Juventus che, dal proprio canto, potrebbe provare ad intavolare uno scambio mettendo sul piatto una contropartita tecnica. I nomi che sono in uscita sono quelli di Juan Cuadrado e Weston McKennie, con il colombiano anche lui in scadenza di contratto. L'americano, invece, potrebbe sostituire Roberto Gagliardini, che non rientra nei piani del club e andrà via a gennaio o al massimo a giugno, essendo anche lui in scadenza di contratto.