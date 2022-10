La Juventus è attesa da settimane importanti da qui a novembre. Gran parte della stagione dipenderà dalle prestazioni e dalla posizione in classifica in campionato ed in Champions League quando ci sarà la pausa mondiale. Attualmente la squadra bianconera è ottava in classifica a -10 dal Napoli primo, ha recuperato punti ad Atalanta, Udinese e Roma, potrebbe migliorare la classifica nelle quattro partite rimaste fino alla pausa mondiale. Difficile invece la qualificazione agli ottavi di finale della competizione europea, serviranno non solo due vittorie contro Benfica e Paris Saint Germain ma anche che il Maccabi Haifa vinca contro una delle due.

Intanto però si lavora anche per il mercato. Già a gennaio la società bianconera potrebbe rinforzarsi soprattutto in difesa ma ci si attende un 2023 importante per quanto riguarda gli acquisti anche perché si festeggia il centenario di proprietà della Famiglia Agnelli. Gran parte del mercato dipenderà da chi sarà il tecnico della Juventus nella stagione 2023-2024. Se Allegri dovesse vincere il campionato ed eventualmente la Coppa Italia potrebbe esserci una sua conferma. Si parla però già di un suo sostituto nonostante siamo ad inizio stagione.

Tanti i nomi che piacciono alla società bianconera, uno su tutti Antonio Conte. Secondo le ultime notizie di mercato il tecnico pugliese avrebbe deciso di non accettare il prolungamento di contratto con la società inglese.

Di conseguenza a giugno potrebbe lasciare il Tottenham e potrebbe approdare nella società bianconera.

Il tecnico Conte potrebbe sostituire Allegri

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe ingaggiare Antonio Conte a giugno se non dovesse confermare Massimiliano Allegri. A tal riguardo il tecnico pugliese potrebbe non accettare l'offerta di prolungamento contrattuale del Tottenham.

Di certo le ultime prestazioni della squadra inglese non sono state ideali, dopo la sconfitta contro il Manchester United ne è arrivata un'altra contro il Newcastle. Conte potrebbe sostituire Allegri sulla panchina della Juve nel caso in cui il toscano non dovesse vincere almeno una competizione importante in questa stagione.

Si valutano però anche altri nomi, piacciono Tomas Tuchel e Zinedine Zidane, entrambi senza panchina in questo momento.

Il mercato della Juve

La Juventus lavora sul mercato già a gennaio. Con la possibile partenza di Alex Sandro a giugno, il brasiliano è in scadenza di contratto a fine stagione, potrebbe arrivare oltre ad un centrale difensivo un terzino. A tal riguardo si valutano i nomi di Evan N'Dicka, Rami Bensebaini e Alejandro Grimaldo, tutti in scadenza di contratto a giugno e che potrebbero arrivare ad inizio 2023 a prezzo vantaggioso.