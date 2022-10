La Juventus, oltre a dover risolvere la crisi di risultati sul campo, sta continuando a lavorare sul mercato per il futuro. In particolare, si starebbero seguendo alcuni giocatori in scadenza di contratto nel giugno del 2023. Nella prossima stagione potrebbe arrivare un nuovo terzino sinistro. Infatti, sembra che la società non abbia intenzione di rinnovare il contratto ad Alex Sandro. L'esterno brasiliano sembra dunque destinato a lasciare Torino a parametro zero durante la prossima estate.

Alex Sandro, di recente, ha dichiarato che vorrebbe continuare ad indossare la maglia bianconera e che, di conseguenza, la sua eventuale conferma dipende anche dalla volontà della Juventus.

La dirigenza del club torinese, però, starebbe già pensando all'erede del terzino ex Chelsea. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, sarebbe una corsa a due tra Gayà del Valencia e Alejandro Grimaldo del Benfica. Entrambi hanno i contratti in scadenza il 30 giugno 2023. Tuttavia, per quanto riguarda Grimaldo, potrebbe anche esserci un tentativo per acquistarlo a gennaio ad un prezzo vantaggioso.

Juventus: obiettivi Gayà e Grimaldo per la fascia sinistra

La Juventus avrebbe dunque deciso di salutare Alex Sandro, non rinnovandogli il contratto e lasciando che si liberi a parametro zero nell'estate del 2023.

Tra i probabili eredi dell'esterno mancino brasiliano ci sarebbero i due spagnoli Gayà e Grimaldo, in scadenza di contratto rispettivamente con il Valencia e il Benfica.

Entrambi hanno anche un ingaggio economicamente sostenibile per la società bianconera, anche perché arriverebbero con una tassazione agevolata sullo stipendio lordo.

Gayà è un nazionale spagnolo, mentre Grimaldo finora non ha ancora giocato con la maglia delle "Furie rosse". Quest'ultimo, con la casacca del Benfica ha collezionato in questa prima fase della stagione 2022/2023 15 presenze tra campionato portoghese e Champions League, segnando anche un gol nella competizione europea.

Ricordiamo che Grimaldo può giocare sia da esterno sinistro che da centrocampista.

Il mercato della Juventus: Cuadrado potrebbe andar via a parametro zero

La Juventus starebbe valutando altri calciatori in procinto di liberarsi a parametro zero il 30 giugno 2023. Per il centrocampo piacciono soprattutto Tielemans (Leicester), Kanté (Chelsea), Gundogan (Manchester City) e Douglas Luiz (Aston Villa).

Per quanto riguarda le uscite, ci sarebbero dei giocatori che dovrebbero andar via dalla Juventus da svincolati. Oltre ad Alex Sandro, infatti, anche Cuadrado è in scadenza nel giugno del 2023 e un rinnovo ad oggi sembra piuttosto complicato. A questi bisogna aggiungere Di Maria e Rabiot, anche se in casa Juventus si starebbe pensando di trattenere entrambi.