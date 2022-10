Nella sconfitta che la Juventus ha riportato nel match di Champions League contro il Benfica, finito 4-3 per i portoghesi e che è costato l'eliminazione dal torneo per gli uomini di Allegri, una delle poche "note liete" è stata la prestazione di Samuel Iling Junior, centrocampista laterale inglese classe 2003.

Dopo un primo tempo in cui il divario tecnico fra le due squadre era sembrato evidente, nel secondo la Juventus è riuscita prima a segnare con Milik e poi con McKennie, grazie a due azioni importanti di Iling Junior, entrato nel secondo tempo.

Il calciatore britannico classe 2003 ha dimostrato non solo fisicità e velocità sulla fascia sinistra, ma anche efficacia nel servire assist.

Il giocatore va in scadenza di contratto a giugno 2023 con la Juve, ma secondo le ultime indiscrezioni di mercato sarebbe vicino al prolungamento di contratto con la società bianconera.

Iling Junior potrebbe prolungare il suo contratto coi bianconeri fino al 2027

Secondo alcune indiscrezioni di mercato la Juventus sarebbe vicina al prolungamento di contratto di Samuel Iling Junior. Il centrocampista classe 2003 è in scadenza di contratto con la società bianconera a giugno e dovrebbe prolungare fino a giugno 2027. E' stato uno dei migliori della Juventus nella sconfitta rimediata in Champions League contro il Benfica per 4-3 che ha comportato l'uscita anticipata dalla competizione europea.

L'inglese aveva già giocato qualche minuto nella vittoria della Juventus in campionato contro l'Empoli, in Champions League invece è entrato negli ultimi 20 minuti di gioco, fornendo un assist per i gol di Milik e agevolando quello di McKennie.

In questa stagione Iling Junior potrebbe essere chiamato nuovamente in causa da parte di Allegri, considerando il fatto che sembra già pronto per giocare in prima squadra, avendo fisicità e velocità.

Potrebbe quindi rappresentare la "riserva" ideale di Kostic sulla fascia sinistra.

L'inglese Iling Junior era arrivato alla Juventus nel 2020

Il talento inglese è arrivato alla Juventus nel 2020 dal Chelsea, giocando prima nella Primavera bianconera e poi nell'under 23, fino alla promozione nella prima squadra avvenuta in queste settimane.

In questa prima parte di stagione Iling Junior ha giocato fino ad adesso sette partite fra campionato di Serie C e Coppa di Italia di Serie C, segnando quattro gol e fornendo un assist decisivo.