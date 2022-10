L'Inter inizia a pensare al prossimo mercato estivo. La dirigenza nerazzurra sta sondando diversi profili in particolare per l'attacco che possano completare il reparto offensivo a disposizione di Simone Inzaghi. Infatti, restano in bilico le posizioni di Romelu Lukaku per il quale deve esser trovato un accordo con il Chelsea e per il "Tucu" Correa che complice prestazioni non all'altezza potrebbe lasciare Milano. Sull'argentino ci sarebbe l'interesse del Borussia Dortmund e del Siviglia. Per questo, la dirigenza nerazzurra sta valutando alcuni nomi per rivoluzione l'attacco.

Idea Zaha

Tra questi ci sarebbe anche Wilfred Zaha, attaccante ivoriano che in questi anni si è messo in luce in Premier League con la maglia del Crystal Palace. Nonostante un ruolo di grande importanza, il classe '92 potrebbe lasciare il club inglese vista la scadenza contrattuale nel 2023. Il suo obiettivo sarebbe quello di provare un'esperienza in un top club e confrontarsi con scenari più importanti come quello della Champions League. L'Inter starebbe valutando l'opportunità e, in caso effettivo di mancato rinnovo con il Palace, potrebbe fiondarsi sull'attaccante che diventerebbe un ottimo colpo a parametro zero.

Non c'è solo Zaha nel ventaglio dei nomi per puntellare il reparto offensivo nerazzurro.

Altra candidatura da prendere in considerazione è quella di Marcus Thuram che con un'offerta attorno ai 30 milioni di euro potrebbe lasciare il Borussia Moencheglabach in estate. Infine, sullo sfondo occhio anche al profilo di Beto dell'Udinese, nel mirino pure di Juve e Milan.

Inter, possibile interesse dell'Atletico per Dimarco

Tra i calciatori che si sono resi protagonisti in questa prima parte di stagione c'è sicuramente Federico Dimarco che complice un inizio non esaltante da parte di Robin Gosens, si è ritagliato uno spazio importante nello scacchiere tattico di Simone Inzaghi.

Le prestazioni dell'ex esterno del Verona non sono passate inosservate e tanti club sarebbero interessati a lui, in particolare l'Atletico Madrid del "Cholo" Simeone, a caccia di un esterno sinistro di qualità per la prossima stagione.

Stando alle ultime notizie di mercato, i Colchoneros sarebbero pronti a mettere sul piatto una cifra attorno ai 25 milioni di euro per convincere l'Inter a cedere il calciatore in estate.

Pare difficile che i nerazzurri si possano privare di un elemento così importante, complice anche il destino di Robin Gosens che nonostante la rete contro il Barcellona potrebbe lasciare Milano già a gennaio.