L'inizio di stagione nel campionato italiano conferma il momento di forma ideale di Atalanta e Napoli, attualmente prime a 20 punti. La squadra di Gasperini sta dimostrando tutte le sue qualità grazie anche al fatto che in questa stagione non è impegnata nella competizioni nazionali e può preparare bene i match di campionato. Diversa la situazione del Napoli, che è primo in classifica in campionato ma anche nel suo girone di Champions League. Dopo aver sconfitto il Liverpool allo stadio Diego Armando Maradona, si è confermata anche contro l'Ajax con un 6 a 1 che dimostra la forma ideale della squadra di Spalletti.

Merito anche anche di un mercato importante da parte della società campana, che ha perso giocatori come Insigne, Mertens e Koulibaly ma ha acquistato giocatori giovani che hanno incrementato la qualità della rosa del Napoli. Su tutti Kvaratskhelia, Kim e Raspadori. Prima del match Ajax - Napoli aveva parlato Cristiano Giuntoli, il direttore sportivo aveva dichiarato che in questo momento il Napoi sta cercando di migliorarsi. Il dirigente è in scadenza di contratto con la società campana a giugno 2024 e piace alla Juventus come possibile rinforzo da integrare ai vari Federico Cherubini e Maurizio Arrivabene.

Possibile ingaggio di Giuntoli da parte della Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando l'ingaggio di Cristiano Giuntoli come direttore sportivo nella stagione 2023-2024.

Il dirigente del Napoli ha un contratto in scadenza a giugno 2024 e guadagna circa 1 milioni di euro netti a stagione. Nelle ultime stagioni ha dimostrato di saper rinforzare il Napoli con acquisti di qualità senza spendere molto in cartellino. Basti pensare ai vari Kvaratskhelia, Kim e Raspadori, soprattutto il georgiano ed il coreano sono arrivati a prezzo vantaggioso.

Nell'intervista prima del match Ajax - Napoli ha sottolineato che la dirigenza e il tecnico stanno lavorando per far crescere e migliorare la squadra campana. In merito all'interesse di diverse società per Kim Giuntoli ha dichiarato che il centrale sta bene con la società campana e attualmente è presto per parlare di eventuali trattative di mercato.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe ingaggiare un nuovo direttore sportivo a giugno. Abbiamo parlato di Giuntoli, piacciono anche Tare e Petrachi. Per quanto riguarda invece la panchina, Allegri dovrebbe essere confermato almeno fino a giugno. Dalla stagione 2023-2024 potrebbe arrivare un nuovo tecnico, i nomi che piacciono alla società bianconera sono quelli di Zidane, Tuchel, Gasperini e Conte, quest'ultimo in scadenza di contratto con il Tottenham a giugno.