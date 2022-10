L'ex calciatore Goran Pandev nei mesi scorsi ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato. È stata una carriera molto importante quella del macedone, che ha vinto diverse competizioni soprattutto con l'Inter. In particolare conquistò cinque Coppe Italia, un campionato italiano, una Champions League e un Mondiale per Club con l'Inter, oltre a un campionato turco con il Galatasaray e a due Supercoppe italiane. Esse potevano essere tre, ma la finale di Supercoppa italiana del 2012 venne vinta dalla Juventus sul Napoli per 4-2. Tale match venne deciso ai supplementari dopo che i minuti regolamentari si erano chiusi sul 2-2.

Decisive per il risultato finale furono anche due espulsioni per la squadra campana, ovvero quelle di Camilo Zuniga e di Goran Pandev.

L'ex attaccante macedone di recente è ritornato a parlare proprio su quell'episodio definendolo un "furto" da parte della Juventus, sottolineando come solo in quel modo la squadra bianconera avrebbe potuto vincere.

Pandev ha parlato anche delle prestazioni recenti del Napoli, elogiando la vittoria in Champions League per 6-1 contro l'Ajax. Ha poi voluto parlare del suo connazionale Elmas, dichiarando come lo abbia invitato a imparare da Spalletti e a stare tranquillo. Ha poi elogiato Raspadori, definendolo un giovane dalle qualità importanti.

L'ex giocatore Pandev è ritornato su Juventus-Napoli del 2012

'Ricordo ancora oggi quella sera a Pechino, nella finale di Supercoppa italiana fra Juventus e Napoli del 2012, ci rubarono la partita. Solo così potevano vincere, buttandoci fuori 3-4 persone', sono queste le dichiarazioni di Pandev in riferimento alla finale di Supercoppa Italiana del 2012.

La partita venne persa dal Napoli per 4-2 dopo le espulsioni di Zuniga, dello stesso Pandev e del tecnico della squadra campana Mazzarri. Il match nei tempi regolamentari era terminato 2-2, con i gol di Cavani e Pandev per il Napoli e di Asamoah e Vidal per la Juventus. Nei tempi supplementari erano poi arrivati i gol dei bianconeri con l'autogol di Maggio e la rete di Vucinic, con il Napoli che chiuse la gara in nove uomini.

Sulla recente vittoria del Napoli in Champions League contro l'Ajax per 6-1, Pandev ha aggiunto: 'Sono molto felice per i tifosi del Napoli e per la squadra. So quanto ci tiene Napoli a fare bene, la squadra sta giocando il miglior calcio d'Europa'.

Goran Pandev su Raspadori ed Elmas

Pandev ha poi parlato di Raspadori definendolo un giocatore di notevole qualità. Il macedone si augura che il Napoli riesca a vincere un trofeo a fine stagione perché se lo merita.

Sul suo connazionale Elmas ha invece aggiunto: 'Deve stare tranquillo e ascoltare il tecnico'.

Secondo Pandev il Napoli sarebbe sulla strada giusta per vincere il campionato.