La Juventus è al lavoro in previsione di un mese di ottobre molto importante in cui dovrà cercare di recuperare punti ad Atalanta e Napoli prime oltre a cercare di qualificarsi agli ottavi di finale di Champions League. Serviranno altre tre vittorie per avere la certezza della qualificazione, il successo contro il Maccabi Haifa è stato importante anche se il gioco continua ad essere non ideale. 3 a 1 il punteggio finale grazie ai due gol di Rabiot ed ad uno di Vlahovic. La punta ha segnato il suo primo gol stagionale in Champions League, che si aggiunge alle cinque realizzazioni in campionato.

Si è parlato in questi giorni di diverse società interessate al suo acquisto a giugno. Dal Paris Saint Germain al Bayern Monaco, fino ad arrivare al Chelsea, nel Calciomercato estivo potrebbero arrivare diverse offerte interessanti per il giocatore. Le ultime notizie di mercato parlano anche di un Atletico Madrid che vorrebbe il giocatore. Il tecnico Simeone sarebbe pronto ad acquistare una punta d qualità anche in considerazione del fatto che Griezmann potrebbe non essere riscattato dal Barcellona e che Joao Felix dopo quattro stagioni potrebbe lasciare la Spagna. L'Atletico Madrid potrebbe presentare un'offerta da 40 milioni di euro più il cartellino di Alvaro Morata per Dusan Vlahovic.

Possibile offerta da 40 milioni di euro più Morata per Vlahovic

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato l'Atletico Madrid potrebbe acquistare Dusan Vlahovic a giugno. La società spagnola potrebbe offrire 40 milioni di euro più il cartellino di Alvaro Morata per il giocatore. Lo spagnolo potrebbe ritornare nella società bianconera dopo l'esperienze professionali dal 2014 al 2016 e dal 2020 al 2022.

Difficile però pensare che la Juventus lasci partire Vlahovic, considerato il presente e il futuro della società bianconera. L'eventuale partenza del giocatore potrebbe concretizzarsi solo con un'offerta di più di 100 milioni di euro, considerando che la società bianconera lo ha pagato circa 75 milioni di euro nel recente mercato di gennaio.

Difficile anche il ritorno di Alvaro Morata, se non nel 2024 quando sarà andato in scadenza di contratto con l'Atletico Madrid.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe rinforzare a gennaio la difesa. Si valutano gli acquisti di un centrale di sinistra e di un terzino. Fra i giocatori seguiti dalla società bianconera spiccano i nomi di Evan N'Dicka, Alejandro Grimaldo e Rami Bensebaini. Tutti giocatori in scadenza di contratto a giugno e che potrebbero arrivare a prezzo vantaggioso ad inizio 2023. L'eventuale arrivo del francese dell'Eintracht Francoforte potrebbe agevolare la cessione di uno fra Gatti e Rugani, che non hanno raccolto molto minutaggio in questo inizio di stagione.