Oggi 15 ottobre 2022 torna di scena la Serie A e alle 18:00 scenderanno in campo per una gara davvero molto delicata Torino - Juventus. Le due squadra in questo momento sono davvero in una fase molto difficile della loro stagione. Il Toro di Juric ha bisogno di vincere per iniziare la stagione e scappare dalla parte bassa della classifica e la Juventus stenta a decollare, specialmente dopo gli ultimi due risultati negativi con il Milan in Serie A e con il Maccabi in Champions League.

Dove vedere Torino -Juventus in diretta tv e in Straming su DAZN o Sky

Il derby di Torino valido per la decima giornata di serie A sarà trasmesso online e in streaming sulla piattaforma DAZN, che ha acquistato quasi tutti i diritti di trasmissione della Serie A e di altre competizioni sportive. Per vedere lo streaming di Torino-Juventus sullo smartphone sarà necessario scaricare l'applicazione DAZN sul proprio dispositivo e abbonarsi al costo di 30 euro per l'abbonamento standard e 40 euro per quello plus. Inoltre da pochissimo tempo Sky da la possibilità di vedere alcuni match tra cui anche questo di Torino-Juvenus in diretta tv sul televisore grazie al nuovo canale satellitare ZONA DAZN. Per poter avere accesso alla visione di questo canale basterà pagare 5 euro in più all'abbonamento sottoscritto con la piattaforma.

Le probabili formazioni di Torino-Juventus

Torino: I granata scenderanno in campo con un 4-3-2-1. Tra i pali ci sarà Milonkovic Savic, in difesa troveremo Buongiorno, Dijidji e Rodriguez. A centrocampo Singo, Linetty, Lukic e Lazzaro. In attacco vedremo Miranchuk, Vlasic e Sanabria. Questa al momento e la probabile formazione scelta dal tecnico del toro Juric.

Juventus: La Juve di Massimiliano Allegri scenderà in campo con un classico 4-3-3. A difendere la rete bianco nera ci sarà SzczeBay, in difesa Quadrado, Bremer e Danilo. A Centrocampo Alex Sandro, Rabiot, Paredes e McKenney. In attacco confermata la coppia Milik e Vlahovic con Kostic.

Purtroppo il tecnico bianco nero deve ancora fare i conti con l'infermeria in quanto sono ancora indisponibili Pogba e Di Maria.

In molti non credono in una schiacciante vittoria della Juventus ma di sicuro i bianconeri che oggi scenderanno in campo dopo il ritiro dovranno dimostrare alla dirigenza un cambio di marcia in quanto una Juventus così non la si vedeva da moltissimi anni. Il Toro invece deve vincere per cercare quanto prima di fare i punti salvezza. Il pronostico di questo match è X2 con la possibilità di vedere un over 2,5 e molto gol. Se vogliamo avventurarci possiamo dare anche un risultato esatto che potrebbe essere 1-2 o 1-3.