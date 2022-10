La Juventus sta vivendo un momento difficile in seguito alle sconfitte accumulate fra Serie A e Champions League. Dopo il 2-0 subito dal Milan in campionato, è arrivato anche quello contro il Maccabi Haifa in Europa.

In Serie A, la distanza dal primo posto in classifica del Napoli è di 10 punti dopo 9 giornate. Inoltre, sembra ormai vicina l'eliminazione dalla Champions. In questi giorni sono piovute numerose critiche sulla Juventus, che hanno riguardato la società, i giocatori e l'allenatore. E proprio Massimiliano Allegri è finito maggiormente nel mirino dei tifosi perché, in 16 mesi di gestione, non è riuscito a dare un'idea di gioco alla squadra bianconera.

Si pensava infatti che il suo ritorno a Torino, dopo una stagione altalenante, potesse riportare risultati e vittorie proprio a partire dal 2022/2023. Invece fino ad ora non è andata così. Nonostante le rassicurazioni del presidente Agnelli, sembra che, se non dovesse arrivare una svolta nelle prossime gare, Allegri possa rischiare l'esonero.

Il tecnico livornese, quindi, sarebbe sotto osservazione fino a novembre, ovvero quando scatterà la sosta per i mondiali di calcio in Qatar. In caso di ulteriori risultati deludenti, potrebbero arrivare le dimissioni, oppure l'esonero con buonuscita per Allegri.

La Juventus è attesa in queste settimane da diverse partite-chiave tra Serie A e Champions League.

In Italia, dopo il derby col Torino, ci saranno i match con Empoli, Lecce, Inter e Lazio. In Europa, invece, dovrà vedersela con Benfica e Paris Saint-Germain.

Allegri: indiscrezioni su eventuali dimissioni o esonero

Secondo le ultime indiscrezioni, la posizione di Allegri sulla panchina della Juventus non sarebbe del tutto salda.

Il suo futuro sarebbe legato ai risultati della squadra fino a novembre.

In caso di mancata svolta, potrebbero esserci le dimissioni. In alternativa, il tecnico toscano potrebbe accordarsi con la società per un esonero con buonuscita.

Ricordiamo che Allegri ha un contratto in essere con la Juventus fino al giugno del 2025 con ingaggio da 7 milioni di euro netti all'anno più 2 milioni di bonus.

In caso di addio, potrebbe essere promosso Paolo Montero dalla Primavera alla prima squadra fino a giugno.

A partire dalla stagione 2023-2024, invece, la Vecchia Signora potrebbe affidarsi ad un tecnico di esperienza internazionale, in grado di far partire un nuovo progetto tecnico-tattico. Fra i nomi che piacciono alla dirigenza, ci sarebbero quelli di Tuchel, Zidane, Conte e Gasperini.

Le partite della Juventus fino a novembre

Il calendario della Juventus prevede innanzitutto il derby della Mole contro il Torino di sabato 15 ottobre alle ore 18. Successivamente ci sarà l'impegno con l'Empoli.

La sfida di Champions League con il Benfica del 25 ottobre sarà cruciale per capire se Bonucci e compagni potranno ancora sperare nella qualificazione agli ottavi di finale.

Alla fine di ottobre (sabato 29) sarà di nuovo Serie A con la trasferta di Lecce. Le ultime partite prima della sosta mondiale saranno, invece, contro il Paris Saint-Germain in Champions League, e in campionato con Inter, Verona e Lazio.