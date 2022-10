La vittoria contro il Maccabi Haifa è importante per la Juventus per mantenere aperte le speranze di qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. Dopo due sconfitte contro il Paris Saint Germain e il Benfica sono arrivati i tre punti contro gli israeliani, l'incontro è finito 3-1 per i bianconeri grazie ai due gol di Rabiot e uno di Vlahovic. Tutte le realizzazioni sono arrivate grazie agli assist di Di Maria.

Prestazione importante anche per Dusan Vlahovic, che nel post match ha sottolineato come avrebbe potuto fare di più nelle realizzazione dei gol.

In due azioni ha infatti sbagliato davanti al portiere, il giocatore lo ha riconosciuto, sottolineando come avrebbe potuto sfruttarle meglio. Ha poi dichiarato che le punte vivono per segnare, ma ciò che conta è aiutare la squadra a raggiungere vittorie. Ha inoltre aggiunto che deve rimanere più concentrato e pensare a lavorare in previsione della partita di campionato contro il Milan. Parlando di Di Maria, il serbo lo ha definito un genio del calcio rimarcando di essere onorato di giocare con uno come lui, dal quale può imparare tanto.

Dusan Vlahovic parla della sua prestazione contro il Maccabi Haifa

'Parto da me stesso e dico che potevo fare di più, alcune palle potevo sfruttarle meglio e non sono soddisfatto.

L’importante però era vincere, ora lavoriamo a testa bassa e in silenzio', sono queste le dichiarazioni di Dusan Vlahovic alla fine di Juventus-Maccabi Haifa.

Il giocatore ha aggiunto: 'Le punte vivono per il gol ma penso prima alla squadra e ad aiutarla il più possibile, se penso troppo a fare qualcosa mi metto solo peso addosso'.

Sul compagno di squadra Di Maria ha detto: 'È un genio del calcio, sono onorato di giocare con lui, vorrei sfruttare i momenti con lui il più possibile'.

In questo inizio di stagione Vlahovic ha dimostrato la propria importanza fino ad adesso soprattutto in campionato, segnando cinque gol. A questi bisogna aggiungere anche la rete in Champions League contro il Maccabi Haifa.

La speranza dei bianconeri è che possa dare un contributo anche alla qualificazione agli ottavi di finale.

Per riuscirci serviranno tre vittorie in tre partite, a partire dalla trasferta contro il Maccabi Haifa, proseguendo poi con la gara col Benfica in Portogallo. Infine ci sarà la partita contro il Paris Saint Germain nell'ultima giornata del girone di Champions.

Di Maria sarà disponibile per il match contro il Maccabi Haifa

Intanto Angel Di Maria salterà l'incontro di campionato contro il Milan per squalifica, ma sarà titolare contro il Maccabi Haifa nel match di Champions League.

La speranza di Allegri è recuperare quanto prima Arkadiusz Milik, che ha avuto un problema muscolare nel dopo gara contro il Bologna.