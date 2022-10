La Juventus è attesa da un mese di ottobre molto importante sul fronte campionato e Champions League. Sarà importante dare continuità ai risultati contro il Milan, poi nella trasferta del girone della massima competizione europea contro il Maccabi Haifa. Successivamente i match contro Torino, Benfica, Empoli e Lecce ci diranno molto sulla possibilità di lottare per vincere da parte dei bianconeri, in attesa del mese di novembre dove, fra i match più interessanti, spiccano quelli contro Inter e Paris Saint Germain. Intanto, però, arrivano conferme importanti da alcuni acquisti del recente Calciomercato estivo.

La rivelazione è sicuramente Arkadiusz Milik, non perché non fosse nota la sua qualità realizzativa e nel supportare il gioco bianconero, ma anche per il fatto che è diventato molto importante per Allegri. Contro il Bologna ha dato un contributo importante segnando un gol: ha saltato quello contro il Maccabi Haifa per un piccolo problema muscolare, da valutare la sua disponibilità contro il Milan.

Intanto del giocatore ex Olympique Marsiglia e Napoli ha voluto parlare Giuseppe Bergomi. L'opinionista sportivo ha dichiarato che il giocatore potrebbe essere decisivo in questo campionato, aggiungendo che Allegri sembra aver trovato la difesa titolare con Danilo terzino destro, Bonucci e Bremer centrali e Alex Sandro terzino sinistro.

Giuseppe Bergomi ha parlato di Milik

'A me è piaciuta la Juve, ha trovato intensità, è ripartita tante volte. Era messa in campo con il 4-4-2 e le due punte si sono messe molto bene. Milik si è mosso bene e può essere decisivo in questo campionato'. Queste le dichiarazioni di Giuseppe Bergomi nel post match di Juventus-Bologna, vinto 3 a 0 dai bianconeri.

L'opinionista sportivo ha aggiunto: 'Allegri ha trovato quella che può essere la linea difensiva titolare. Penso che il tecnico possa essere felice della prestazione e di non aver subito gol'. Come dicevamo, la Juventus si è confermata contro il Maccabi Haifa vincendo il match per 3 a 1. A differenza del campionato, c'è stato un errore difensivo evidente fra Bonucci, Bremer e Szczesny che ha portato al gol del Maccabi Haifa.

La squadra di Allegri avrebbe potuto segnare anche più gol rispetto ai 3 segnati, due da Rabiot ed uno da Vlahovic.

La probabile formazione titolare della Juventus contro il Milan

La Juventus, in attesa della disponibilità di Di Maria per il campionato, potrebbe affidarsi al 4-4-2 anche contro il Milan, anche se è da valutare la forma di Milik per il problema muscolare avuto nel post Juventus-Bologna. La probabile formazione titolare contro il Milan potrebbe essere Szczesny in porta, Danilo terzino destro, Bonucci e Bremer centrali e Alex Sandro terzino sinistro. Centrocampo a quattro con McKennie, Paredes, Rabiot e Kostic. Nel settore avanzato, Milik a supporto di Vlahovic.