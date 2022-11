Alla luce degli ultimi risultati, la Juventus potrebbe aver imboccato la strada giusta per tentare di recuperare terreno in campionato. Con questo Napoli così straripante la parola scudetto è difficile da pronunciare, ma arrivare tra le prime quattro è possibile.

Dopo la vittoria della Juventus sull'Inter per 2-0, la classifica di Serie A si è accorciata notevolmente e un posto per la prossima Champions League è assolutamente alla portata dei bianconeri. Nonostante questo la rosa della Juventus dovrà essere necessariamente rinforzata sia durante la prossima sessione di Calciomercato invernale, sia durante quella estiva.

Una delle priorità in casa Juventus sono le corsie esterne. Con Juan Cuadrado che sembra destinato a salutare a fine stagione, ci sarà l'esigenza di trovare almeno un sostituto all'altezza del colombiano. Nuno Tavares, esterno sinistro dell'Arsenal, attualmente in prestito all'Olympique Marsiglia e Alvaro Odriozola del Real Madrid, potrebbero essere due soluzioni molto valide e dai costi relativamente accessibili.

La Juventus segue Odriozola per gennaio

Il giocatore del Real Madrid è una vecchia conoscenza del calcio italiano. L'esterno di San Sebastián ha giocato in prestito alla Fiorentina nel campionato 2021/2022 prima di fare ritorno in Spagna senza mai essere schierato in campo da Carlo Ancelotti.

Nel momento in cui la Juventus valutasse l'eventuale arrivo di Odriozola a gennaio, darebbe a Massimiliano Allegri un jolly esterno in grado di ricoprire tutte e due le fasce. Odriozola è dotato di un'ottima corsa, molto forte in fase di spinta è anche un ottimo assist man. Pecca qualche volta in fase difensiva, ma nonostante questo ha una buona esperienza internazionale.

Cosa gradita alla Juventus che potrebbe ingaggiare il giocatore in prestito.

Tavares potrebbe essere il nome ideale per la fascia sinistra

L'esterno sinistro portoghese è dotato di un'ottima velocità e tecnica di base. Paragonato spesso a Benjamin Mendy del Manchester City, Tavares quest'anno ha già collezionato con l'Olympique Marsiglia 12 presenze con 3 gol in Ligue1.

Classe 2000, Tavares ha esordito con il Benfica vincendo una coppa del Portogallo prima di essere acquistato dall'Arsenal. Già nel giro dell'U21 lusitana, è considerato uno dei migliori giovani nel suo ruolo.

McKennie potrebbe lasciare la Juventus a gennaio

Sembra ci sia sempre il Tottenham di Antonio Conte interessato al giocatore americano. Come riportato da alcuni giornali inglesi, pare che gli Spurs starebbero insistendo con la Juventus per avere il giocatore già dopo i Mondiali in Qatar. I bianconeri considerano McKennie cedibile e potrebbero lasciarlo partire per una cifra vicino ai 25 milioni di euro.