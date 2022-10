Prima sconfitta stagionale per il Crotone che cade allo Stadio "Pino Zaccheria" in casa del Foggia. I Satanelli riescono a gettare il cuore oltre l'ostacolo con una classifica deficitaria, andando a superare la capolista con una rete siglata al 51' da Vuthaj. Una gara con poche emozioni, caratterizzata dalle numerose ammonizioni. Al seguito dei rossoblù 58 tifosi calabresi. Il match lascia oltre al Crotone anche due note negative: l'infortunio subito dal centrocampista Marco Carraro e la squalifica per somma di ammonizioni di Jacopo Petriccione.

Crotone, prima sconfitta stagionale

Dopo sette giornate cade l'imbattibilità del Crotone. La squadra di Franco Lerda subisce la prima battuta d'arresto del torneo di Serie C 2022-2023. Il k.o. costa caro agli squali che perdono il vertice della classifica, ora detenuto in solitaria dal Catanzaro (vincente contro la Viterbese per 3-2). Una gara iniziata male, con l'infortunio subito al 25' da Marco Carraro (frattura composta mandibolare) e conclusa con la sconfitta di misura si errore della difesa. Ad emergere è però la pochezza del gioco mostrato dai calabresi in terra di Puglia, con il Crotone mai veramente pericoloso e un portiere rossonero inoperoso.

Lerda analizza la prova del Crotone

A fine gara è stato un Franco Lerda amareggiato quello che ha preso la parola in conferenza stampa.

"Più che la reazione del Foggia, c’è stata una reazione negativa del Crotone. Abbiamo regalato un gol ad una squadra che era evidentemente in difficoltà - ha commentato -, noi abbiamo fatto poco ma un paio di situazioni le abbiamo create. Quando non riesci a vincere non devi beccare questi gol, la partita finisce sullo zero a zero.

Non sono preoccupato, il campionato è lungo, non si vincono o si perdono a metà ottobre".

Foggia, la gioia di mister Gallo

A gioire per la vittoria della sua squadra è stato invece il tecnico del Foggia, Fabio Gallo. "I ragazzi sono stati eccezionali. Hanno fatto quello che nessuno poteva pensare. E’ stato fatto con cuore, attenzione ed intelligenza.

La vittoria? Penso sia meritata e forse poteva anche arrivare con un risultato più rotondo. I ragazzi hanno dimostrato di esserci anche se a venti minuti dalla fine è affiorata la stanchezza'.

Crotone subito in campo

Per il Crotone non ci sarà tempo per riflettere sulla prima sconfitta della stagione. I rossoblù saranno nuovamente impegnati nel turno infrasettimanale in programma nella serata di martedì 18 ottobre 2022 alle ore 21:00. Allo Stadio Comunale "Ezio Scida " arriverà la Virtus Francavilla del tecnico Antonio Calabro. Una gara che dovrà essere vinta a tutti i costi dai rossoblù per cercare di rimanere in scia del Catanzaro.