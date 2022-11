Uno dei nomi che molto probabilmente infiammerà le prossime sessioni di Calciomercato è quello di N'Golo Kanté. Il centrocampista francese è in scadenza di contratto con il Chelsea a giugno e potrebbe dire addio ai Blues anche con qualche mese di anticipo, a gennaio, cosa gradita al club inglese, che in questo modo non lo perderebbe a parametro zero.

Fra gli estimatori di Kanté ci sarebbero l'Inter e la Juventus. I nerazzurri avevano fatto un tentativo qualche anno fa, su indicazione di Antonio Conte, ma all'epoca il francese era considerato incedibile.

I bianconeri, invece, da qualche mese stanno sondando il terreno e preparano l'assalto a gennaio.

Il tentativo dell'Inter

L'Inter potrebbe attuare una piccola rivoluzione nella prossima sessione di calciomercato, a gennaio. In uscita, infatti, potrebbero esserci Robin Gosens, che vuole giocare con maggiore continuità, Roberto Gagliardini, che piace a Monza e Cremonese e verrebbe ceduto con sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza del contratto, e Joaquin Correa, che non ha convinto a pieno e sarà ceduto in caso di buona proposta.

Servirà, eventualmente, un sostituto per questi tre calciatori e in mezzo al campo il grande sogno della società nerazzurra risponde al nome di N'Golo Kanté. Il centrocampista francese attualmente è ai box per un infortunio al ginocchio che non gli ha permesso neanche di partecipare al Mondiale che si giocherà in Qatar tra una settimana, ma non è finora mai stato al centro del progetto di Potter.

Per questo motivo il Chelsea sarebbe pronto a cederlo con qualche mese di anticipo rispetto alla scadenza del contratto a giugno. Gli inglesi, però, non sembrano disposti a concedere sconti e avrebbero fatto sapere all'Inter, con cui i rapporti sono ottimi, di essere pronti a cedere Kanté per una cifra vicina ai 20 milioni di euro.

Il club nerazzurro, però, cercherà di abbassare la cifra cash inserendo un diritto di prelazione a favore dei Blues su Denzel Dumfries, che piace molto agli inglesi.

L'offerta della Juventus

Anche la Juventus sarebbe pronta a sondare il terreno per N'Golo Kanté già a gennaio, soprattutto alla luce della disponibilità del Chelsea a cedere il calciatore con sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza del contratto.

La valutazione, come detto, si aggira sui 20 milioni, ma anche i bianconeri hanno delle carte da giocarsi. Occhio in questo senso a Weston McKennie, che ha tanti estimatori in Premier League, tra cui i Blues, o a Adrien Rabiot, soprattutto se le trattative per il rinnovo dovessero essere troppo complesse. A quel punto, pensare a uno scambio tra due giocatori in scadenza a giugno sarebbe possibile, anche per realizzare una plusvalenza.